La asociación de reposteros, Fundación Toro de Lidia y Telefónica reciben su Medalla de Madrid por San Isidro

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Cocineros y Reposteros de la Comunidad de Madrid (ACYRE), la Fundación Toro de Lidia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen presencia en la ciudad han recibido la Medalla de Madrid, en el acto institucional que ha tenido lugar este miércoles en el Palacio de Cibeles.

En un acto presidido por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha comenzado entrando en la Galería de Cristal con algunos de los premiados con la marcha Guardia de los Alabarderos, el Ayuntamiento de Madrid, con la ausencia de los concejales de Más Madrid, ha entregado sus 14 Medallas de Madrid.

Los premiados han sido la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ADELA), por sus más de 30 años trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de ELA u otras enfermedades de la motoneurona.

El reconocimiento a la Policía Nacional coincide con su 200º aniversario y, al igual que la Policía Municipal y que la Guardia Civil, destaca por su labor como "garante de la seguridad de los madrileños, entre otros méritos".

Por su parte, Telefónica ha sido condecorada en el año de su centenario por "su labor social y cultural, por estar a la vanguardia de los avances tecnológicos y por su estrecha relación con Madrid".

Tras celebrar su centenario en 2023, ACYRE, que reúne cerca de 500 afiliados, ha sido elegida para la Medalla de Madrid por su labor para situar a la ciudad como "uno de los grandes destinos gastronómicos del mundo", mientras la longeva Chocolatería San Ginés ha sido igualmente reconocida en su 130º aniversario.

También se ha premiado a la agencia de noticias Servimedia, perteneciente al Grupo Social ONCE, por proteger los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social y laboral.

La Fundación del Toro de Lidia, creada en 2015, ha recibido la distinción por su trabajo a favor de la tauromaquia y la defensa de la fiesta nacional.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha reconocido con la misma distinción, por sus logros y trayectorias en sus respectivos campos, a la empresaria y chef Cristina Oria (Madrid, 1983); a la especialista en paisajes culturales e históricos y exconcejala del Ayuntamiento de Madrid Carmen Añón (Barcelona, 1931); a la galerista de arte Juana de Aizpuru (Valladolid, 1933); al naturalista y conservacionista Jesús 'Suso' Garzón Heydt, a título póstumo (Madrid, 1946-Sopeña de Cabuérniga, 2023) y al grupo de pop rock Hombres G, fundado en Madrid en 1981 por su vocalista y bajista David Summers, los guitarristas Rafa Gutiérrez y Daniel Mezquita y el batería Javier Molina.

En representación de los premiados, el CEO de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha hecho alusión a los años 20, en los que nació la compañía, y en los que Madrid "hervía de innovación y de tecnología".

"Más de 500.000 personas han trabajado en Telefónica, que han creado una forma de ser, una forma de servir. Una compañía no cumple 100 años si no sirve a un propósito, si no sirve a la sociedad en la que se encuentra", ha señalado.