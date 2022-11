Asociaciones judiciales critican el perfil de los candidatos del Gobierno al TC: "Deteriora la imagen de imparcialidad"

Lamentan la elección de perfiles con "vinculaciones evidentes con partidos": "Es otro episodio de destrucción de confianza"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Tres de las cuatro asociaciones judiciales han criticado el perfil de los candidatos elegidos por el Gobierno para formar parte del Tribunal Constitucional (TC) al considerar que esta designación "deteriora" la "imagen de imparcialidad" de la institución. Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), por el contrario, ha reivindicado la separación de poderes y ha mostrado su respeto hacia la decisión del Ejecutivo.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido este mismo martes la idoneidad de sus dos candidatos al TC --el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez-- y se ha amparado en una sentencia del propio tribunal de garantías para nombrar a sus dos magistrados sin los dos que le corresponde designar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En declaraciones a Europa Press, Juan José Carbonero, miembro ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha asegurado que la elección de Campo es "escasamente compatible con el problema relativo a las puertas giratorias". "El precedente de Dolores Delgado se vuelve a repetir. Es un patrón que se repite en los hábitos designadores de este Gobierno", ha apuntado, aludiendo a la designación de la también exministra de Justicia como fiscal general del Estado.

Carbonero, que cree que el movimiento "se califica por sí mismo", incide en que el mismo "no contribuye a mejorar la apariencia de imparcialidad" de las instituciones del Estado. "Pensamos, sin perjuicio de las cualidades personales que puedan adornar a los candidatos, que no es una buena noticia", ha apostillado.

Por su parte, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, ha lamentado que los candidatos del Ejecutivo tengan "vinculaciones evidentes con partidos políticos". "Es otro episodio de destrucción de la confianza pública en nuestras instituciones. Es un mal que estamos sufriendo y que se está extendiendo a todo nuestro sistema constitucional. Tiene muy difícil solución", ha lamentado.

"PONIENDO AL ZORRO A GUARDAR EL GALLINERO"

Por su parte, la portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Ascensión Martín, ha reivindicado la separación de poderes al tiempo que ha dejado claro que respeta el criterio seguido por el Gobierno. "Son además dos conocidos juristas de avalada competencia", ha apostillado.

Por último, el presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, ha explicado a Europa Press que consideran esta decisión "una oportunidad perdida de prestigiar el órgano". "El problema es que volvemos a ser espectadores privilegiados de cómo funcionan las puertas giratorias en este país, y después estamos hablando de una persona en concreto, de Campo, en donde no creemos que vaya a contribuir al prestigio de la institución", ha opinado.

Desde su punto de vista, al TC "deben ir los más capaces". "No digo que no tenga la capacidad, pero dice mucho que no hayan sido capaces de encontrar a alguien más. Su trayectoria no es más que política: lleva desde 1991 en cargos socialistas. Están poniendo al zorro a guardar el gallinero", ha criticado.

En este sentido, Portillo cree que formar parte de un órgano que "va a revisar las leyes aprobadas" por su propio partido, el PSOE, no hace sino "dañar el prestigio" de una institución al levantar sospechas sobre su "imparcialidad aparente".