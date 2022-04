Asociaciones de jueces piden a Sánchez y Feijóo renovar ya el CGPJ e insisten en que luego se cambie sistema de elección

FJI mantiene que ha de reformarse el sistema antes y advierte de que puede haber "cambio de cromos" entre partidos

Las asociaciones judiciales, a excepción del Foro Judicial Independiente (FJI), coinciden tras la reunión de este jueves entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que urge renovar cuanto antes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por lo que ven bien dejar para más adelante la reforma del sistema de elección de los 12 vocales judiciales.

Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AFJV), su portavoz Jorge Vaquero subraya en declaraciones a Europa Press que si bien han sido siempre muy beligerantes con la necesidad de que la renovación no era suficiente por sí sola y debía ir acompañada de la reforma legal, llegados a este punto, con un CGPJ caducado desde 2018 y con un deterioro de la imagen pública del Consejo tan grande, la renovación debe afrontarse "a la mayor brevedad".

No obstante, sí creen que esa renovación debería ir asociada a un compromiso o propósito "serio, real e irrevocable" de empezar a preparar la reforma del sistema porque es exigencia tanto de la Unión Europea como del Consejo de Europa. Además, considera que la rrenovación "no puede hacerse como otras veces", se ha de respetar el criterio que marca la Ley Orgánica del Poder Judicial, no debe pasar por un reparto de número de vocalías entre partidos y "no puede consistir en que cada uno nombre a quien de la gana y el otro acepte sin más".

Por eso, insiste el portavoz en que si bien es imprescindible renovar, no se puede hacer de cualquier manera, y recuerda por último que , y no se puede negociar el nombre del consejo porque eso no le corresponde a feijoo y sanchez.si es imprescindible pero no de cualquier manera. es igual d imprescindible para cambiar el sistema.

Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) recuerdan por otro lado que desean que no se "aparque" la idea de que hay que reformar la ley para modificar eses sistema de elección tras la renovación, si bien entienden que desde el PSOE nunca ha habido ese ánimo. "Queda por ver el PP", añaden.

Apuntan además desde la APM que la últmia reunión de las asociaciones con el comisario europeo, celebrada en el mes de septiembre, éste ya resaltó que urgía renovar el CGPJ pero a la vez entendía que debía haber un compromiso serio y claro para la modificación legal para que los jueces elijan a los vocales judiciales.

LA REUNIÓN CON LOS PARTIDOS

Desde la progresista asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) acogen los avances entre los líderes de PP y PSOE para la renovación como "un paso adelante muy favorable", y creen que no tienen sentido estar con un consejo caducado más de tres años (desde 2018).

Para su portavoz, Ascensión Martín, la reunión en la Fundación Cardenal Cisneros de la semana pasada, que reunió a asociaciones y partidos, supuso un punto de inflexión porque todos han asumidos la propuesta de una renovación inmediata y luego ver las reformas legales.

Además, ha lamentado que no se le haya dado la importancia que se merecía al bloqueo institucional de un órgano de este calibre, y ha aseverado --en referencia al PP-- que un partido que opte a gobernar un país debe acatar los principios constitucionales. "Estamos muy esperanzados por que se produzca la renovación antes del verano", ha incidido.

RENOVAR SÍ, PERO ANTES LA REFORMA

Pero desde el Foro Judicial Independiente (FJI) han vuelto a exigir tras conocerse que el PP y el PSOE retomarán la negociación para renovar el CGPJ que se modifique antes el sistema de nombramiento de los 12 vocales jueces "a fin de que sean elegidos de manera directa y democrática por los miembros de la Carrera Judicial".

En un comunicado, recogido por Europa Press, la FJI sostiene que así se cumpliría con las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), y suman que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha alertado en varias sentencias de los riesgos que entraña que los jueces y magistrados que integran un tribunal sean nombrados por un órgano cuyos miembros, a su vez, son designados en exclusiva por el poder ejecutivo o legislativo.

"La independencia del Poder Judicial no es un privilegio de quienes lo integran, sino una garantía de los ciudadanos, y no se agota por el mero hecho de que los jueces y magistrados no reciban presiones o directrices directas en el ejercicio de su función", explica.

Con todo, entiende esta asociación que la coyuntura actual, con el CGPJ con mandato caducado desde 2018 y con sus facultades de nombramiento "cercenadas por las últimas reformas legislativas", invita a adoptar medidas de manera rápida. Pero añade que "pretender que el objetivo primordial a día de hoy es que se renueve su composición, a toda costa, y que el debate sobre el sistema de elección de sus miembros se difiera en el tiempo, es caer en un debate falso, que nunca debía haberse planteado".

CAMBIO DE CROMOS

Por eso califican de error anteponer la renovación a la reforma del sistema de nombramiento porque supone "ceder a la presión de quienes han provocado el actual escenario" y conlleva mantener "un sistema que en la práctica favorece el cambio de cromos entre los partidos políticos con representación parlamentaria".

Suman que modificar el sistema de elección de vocales judiciales del CGPJ puede ser fácil y rápido, si hay voluntad para ello y advierten de que la mayoría parlamentaria exigible para tal reforma no es tan amplia como la necesaria para la renovación.

Asimismo, desde FJI advierten a los jueces y al resto de asociaciones de que "avalar candidaturas, bajo el sistema actual, no supone más que jugar un papel de colaborador necesario y legitimador de facto de un sistema que debió haberse reformado hace años".