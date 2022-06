Asociaciones de jueces reprochan al PSOE que proponga una reforma "a la carta" para renovar el Constitucional

APM sostiene que nunca debieron quitarse las competencias al CGPJ mientras que Jueces para la Democracia insta a renovar el Consejo

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Asociaciones de jueces han criticado este viernes la propuesta del PSOE para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) han reprochado a los socialistas que propongan una reforma "a la carta" para devolver al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su capacidad de proponer a dos magistrados para la renovación del Tribunal Constitucional y evitar así un bloqueo en el órgano de garantías, ya que cuatro de sus jueces vieron caducar su mandato el pasado 12 de junio.

En concreto, la iniciativa de los socialistas permitiría reformar la reforma de la LOPJ que se aprobó en marzo de 2021 que prohíbe al órgano de gobierno realizar nombramientos discrecionales estando en funciones, situación en la que se encuentra desde diciembre de 2018. De aprobarse, el CGPJ seguiría sin poder nombrar jueces en órganos como el Tribunal Supremo, pero podría proponer a dos de los cuatro candidatos -los otros dos le corresponden al Ejecutivo-- del Tribunal Constitucional.

Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la AJFV, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que "es un disparate utilizar la legislación a la carta". A su juicio, "si el CGPJ tiene que hacer nombramientos en funciones habrá qué ver por qué unos sí y otros no", en referencia al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo.

Para la AJFV, aunque la reforma que propone el PSOE ayude a que no se paralice el órgano de garantías, no ayuda a nivel institucional porque, según ha subrayado, "deteriora el papel del Parlamento".

Fernández Vaquero ha insistido en que desde el PSOE "no están pensando en el interés general. Ha recordado que en el pasado reformaron la Ley Orgánica del Poder Judicial para quitar al CGPJ la facultad de hacer nombramientos porque les interesaba y ha subrayado que ahora pretenden devolverle la capacidad de proponer magistrados para el Tribunal Constitucional porque "es lo que ahora les interesa". "Están legislando por su propio interés como partido", ha añadido.

El portavoz de la AJFV ha mostrado su preocupación sobre cómo puede llegar a interpretar la Unión Europea la reforma que plantea el PSOE. "Lo que no comprenden quizás Gobierno y oposición es que nuestra imagen como país se está deteriorando por cosas como esta. Profundizar en esta vía de utilización interesada de las instituciones sigue perjudicando nuestra imagen como país. A medio plazo hace daño a la percepción internacional de España", ha dicho.

"NO APORTA NINGUNA SOLUCIÓN"

María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), considera que la propuesta del PSOE "no aporta ninguna solución" a la situación de bloqueo que atraviesa la judicatura. "Nunca debieron quitarse las competencias al CGPJ, pero devolverlas solo para el caso del Tribunal Constitucional deja en evidencia qué idea tiene quien propone de lo que debe ser el Constitucional", ha dicho a Europa Press.

Del Barco ha insistido en que cuando se hizo la reforma que retiró las competencias de nombramientos al órgano de gobierno de los jueces se dijo que ésta era necesaria y meditada. "Tan meditada no debía ser", ha dicho ahora ante la propuesta que se ha dado a conocer ayer jueves.

Así las cosas, la presidenta de la asociación mayoritaria de la judicatura ha señalado que esta iniciativa del PSOE es una forma de querer que órganos de control como el tribunal de garantías "controlen poco".

"NO ERA EL MOMENTO OPORTUNO"

Ascensión Martín, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), ha asegurado que aunque desde la asociación son "muy respetuosos" con el poder legislativo, "quizás este no era el momento oportuno" para presentar esta propuesta de reforma.

Martín ha explicado que "no hay un criterio unánime" sobre si se puede o no hacer una reforma parcial de este tipo, que solo permita al CGPJ hacer propuestas de nombramiento para el Constitucional y no para otros tribunales. Ha incidido en que se trata de una situación sin precedentes, porque nunca antes se había retirado al Consejo su facultad de hacer nombramientos y, por ende, no se había propuesto una reforma parcial para devolver a los vocales del órgano de gobierno parte de su facultad para hacer propuestas de nombramientos.

Desde JJpD han reiterado su petición de que se renueve el CGPJ porque, a su juicio, eso permitiría resolver el bloqueo actual. "No podemos dejar que haya otra apertura de año judicial sin renovar el CGPJ", ha añadido.

Por su parte, la vicepresidente de Foro Judicial Independiente (FJI) Cristina de Vicente, ha subrayado que lo que pretende el PSOE es "deshacer una reforma" para permitir una "excepción", que el Consejo pueda proponer a dos magistrados del Constitucional, "que es lo que le interesa en este momento". A su juicio, se trata de "un intento más de controlar los nombramientos y hacerlos al interés del Gobierno".

Para FJI, la "única reforma que hay que hacer ahora es la que pide Europa, que los vocales del CGPJ sean elegidos por los jueces". Al hilo, ha recordado que la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de evaluar el Estado de Derecho "acaba de venir para decirnos que esto no se puede hacer", en referencia a la propuesta que ahora presenta el PSOE.

"El Gobierno está haciendo oídos sordos a la señora Vera Jourová. Va en la dirección contraria de lo que está pidiendo Europa", ha insistido.