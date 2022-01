Asociaciones marchan por los derechos de los niños tutelados y por "una revisión urgente" del sistema de protección

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Miembros de varias asociaciones se han manifestado este sábado en la Plaza de España de Madrid vestidos como herejes de la antigua Inquisición para reivindicar los derechos fundamentales de los niños y adolescentes tutelados en los centros de la Comunidad de Madrid y exigir una "revisión urgente y profunda" del sistema de protección para la "desinstitulización" de 17.000 de estos jóvenes que crecen en residencias.

Así lo ha comunicado la portavoz de Familias Diversas para el Siglo XXI, Rosa Aguilera, en unas declaraciones a Europa Press, donde pide al Gobierno regional "que se revisen todas las tutelas" para que los niños tutelados puedan "reintegrase en sus casas", y que cuando haya un caso donde se tenga que hacer cargo un centro tutelado, "que haya un juicio en 72 horas", pero que "antes de llevárselo, que ayuden a las familias a mantenerlo".

Asimismo, las asociaciones han transmitido la necesidad de trabajadores especializados en los centros de menores porque muchos de los educadores "no están bien pagados" y normalmente "no tienen títulos ni cualificación para atender a estos jóvenes". Ante esto, han añadido que muchos de ellos son "realmente guardias de seguridad" y fomentan "el aislamiento de niños" con sus consecuentes "palizas y verdaderas barbaridades"

En esta clave, han criticado que la Comunidad de Madrid pague "entre 4.000 y 9.000 euros" por niño tutelado a los centros especializados, en vez de ayudar con ese dinero a las propias familias para que puedan hacerse cargo; "porque en muchas ocasiones, los niños son alejados de sus padres por problemas económicos".

Como última reinvidicación, han querido mencionar su lucha contra "el robo institucional" de bebés, donde hay madres que van solas a dar a luz y que de pronto, "llega alguien que designa que esa persona no está capacitada para mantener al niño y se lo quita".

"Mi hija entró de parto en el Hospital 12 de Octubre siendo toxicómana. Dio a luz y no me llamaron nunca, el niño no se sabe donde está. Ella entró en Urgencias, estuvo dos días ingresada en Maternidad y dio en los análisis restos de haber consumido droga y le quitaron a su hijo. Ahora estamos buscando pistas, documentos e informes para saber qué ha ocurrido con él", explica una de las asistentes a la protesta.

CONTRA LOS CENTROS DE MENORES

La portavoz de Familias Diversas del Siglo XXI, Rosa Aguilera, ha asegurado a Europa Press que actualmente hay "63.000 niños tutelados" y que las personas piensan que todos ellos van con una orden judicial, pero "con orden solo van los que han sido maltratados o abusados".

Ante esto, ha explicado que son las trabajadoras sociales las encargadas de designar a estos "desamparos administrativos" a los centros de menores y que lo hacen "por un pensamiento subjetivo, muchas veces nada cercano a la realidad".

"Ellas tienen su opinión subjetiva, la plasman y muchas veces se contradice con los informes médicos que no valoran. Esa es la realidad, ellas te quitan al niño y tú, que eres culpable mientras no demuestres lo contrario, tienes que empezar un proceso judicial con un dinero que no tienes porque te han quitado el niño por problemas económicos. Lo que pedimos es que se valore antes a la familia extensa, primos o abuelos, antes que meter a un niño a un centro", ha concluido.

LA MANIFESTACIÓN

Los congregados, medio centenar, se han reunido a las 17 horas debajo de la estatua de Miguel de Cervantes portando unos disfraces simulando la Inquisición criticando el "robo institucional de bebés" por parte de la Comunidad de Madrid. Junto a ellos, una batukada para dar sonido a la marcha les ha acompañado durante todo el viaje.

Entre las asociaciones reunidas se encontraba Familias para la Diversidad del Siglo XXI, Stop Desamparos, Deniper, la Asociación para la Defensa del Menor y la Plataforma Nacional de los Derechos de los Gitanos, entre otras.

En este sentido, la vicepresidenta de la Plataforma Nacional de los Derechos de los Gitanos, Dolores García, ha tildado la manifestación de "necesaria" ya que "es un tema que nos toca a todos, da igual la raza y los colores". Además, ha añadido que se están llevando niños a los centros de menores "simplemente con un informe de la Seguridad Social" y que lo que piden es que se revisen todos los movimientos en donde "a una madre le quiten a su hijo".

Por último, Dolores ha concluido con la necesidad de "que haya un juez detrás de estos casos y una buena investigación", porque cree que no basta con un informe de una integradora social para que un niño pueda ser llevado a un centro porque "te puedes llevar mal con ella y tiene la posibilidad de quitártelo con un informe".

La manifestación ha concluido alrededor de las 20 horas en la Plaza de Sol, donde han leído el manifiesto de las reivindicaciones. Las asociaciones organizadoras esperan que el próximo mes puedan congregarse frente al Congreso de los Diputados, ya que hasta ahora llevaban juntándose desde septiembre frente al Servicio de Tutelas de la Comunidad de Madrid.