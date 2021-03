Asraf Beno agradece a Kiko Rivera el apoyo que le está mostrando en su carrera musical

MADRID, 13 (CHANCE)

Asraf Beno, pareja de Isa Pantoja, se lanzó al ámbito de la música hace muchos meses, pero el pasado viernes saca un nuevo tema musical con el que nos ha dejado boquiabiertos y es que después de dejar su colaboración en 'Ya es mediodía' parece que se quiere dedicar exclusivamente al mundo del artisteo.

Ayer pudimos hablar con el modelo y nos ha asegurado que agradece mucho el apoyo que le ha mostrado su cuñado, Kiko Rivera, por redes sociales promocionando su nueva canción: "Ah si, la verdad que lo agradezco un montón". Le preguntamos si cree que Isabel Pantoja se pondrá el tema en Cantora para bailarlo y el asombro del colaborador de televisión es tal que solamente nos contesta: "No sé".

El vídeo del día Un hombre intenta agredir a Abascal y Garriga (Vox) antes de entrar al Parlament

Hemos bromeado con Asraf y le hemos pedido que nos cante un poco de la canción que publicó ayer y lo cierto es que nos ha retado a nosotros... Con mucha soltura le pedía al reportero que la cantara él: "No me acuerdo, se me ha olvidado la letra, ¿tú?". No cabe duda de que el novio de Isa Pantoja está viviendo uno de los momentos más felices de su vida con los preparativos de su boda y también estrenando tema musical.