Asraf Beno, hundido tras ver que solo cuenta con el apoyo de Adara

MADRID, 7 (CHANCE)

Noche complicada para Asraf Beno al ver que solamente cuenta con el apoyo de Adara Molinero en 'Supervivientes'. Este jueves, los concursantes tuvieron que posicionarse detrás del compañero que deseaban que se salvara de la eliminación y el novio de Isa Pantoja se derrumbó completamente al ver que solo había conseguido el apoyo de una persona.

Jorge Javier Vázquez al ver la situación que se estaba viviendo en la palapa le preguntaba a Asraf por lo que sentía y este, entrecortado, aseguraba que "no me gusta la situación" y reflexionaba en directo: "algo habré hecho mal si no os habéis posicionado detrás mí".

Unas palabras que no pasaron desapercibidas por su amiga de concurso, Adara, que gritaba sin esperárselo: "pues no, me tienes a mí, ya está", una declaración de amor que emocionó de nuevo al concursante. Sin embargo, Asraf se mostraba completamente hundido e intentaba explicarle al presentador que era un momento de "tristeza, impotencia... de todo un poco".

El modelo no podía hablar apenas, pero sí que expuso la única razón que encontraba a que ninguno de sus compañeros de posicionara detrás suya: "no he llegado a congeniar con todos, soy una persona muy hermética, me cuesta mucho socializar" y rompía a llorar: "cuando me entra esto no puedo hablar".

Jorge, desde el plató, empatizaba con el concursante y aseguraba que "a mí cuando hay este tipo de situaciones, me acuerdo cuando en la EGB hacíamos equipos de fútbol y a mí me dejaban para el último también... me siento muy cercano a los que las suceden" y añadía: "pero mira dónde he llegado".