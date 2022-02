Asraf Beno, de lo más sorprendido tras la entrevista de Kiko Rivera

MADRID, 2 (CHANCE)

La entrevista que ha dado Kiko Rivera en la revista Lecturas nos ha dejado en shock porque no esperábamos que el dj hablase ahora de su madre y de su hermana. Una entrevista que se produce tras confirmarse que la discográfica Universal ha prescindido de sus servicios, por lo que a lo mejor la decisión de hablar de nuevo sobre su familia tiene que ver por una necesidad económica.

Una entrevista en la que ha asegurado que pegó a su hermana en Cantora tras ver cómo esta amenazaba a Isabel Pantoja de denunciarla si la levantaba la mano... un hecho que se desconocía y que ahora Kiko ha rentabilizado en el papel couché.

Europa Press Reportajes ha conseguido en exclusiva las primeras declaraciones de Asraf Beno tras las declaraciones de su cuñado Kiko Rivera y lo hace asegurando que el dj se ha retratado él solo con esa entrevista: "Bueno, ahí se ve la clase de persona que es ¿no?" y añade "El único que habla es él y además cosas que no vienen a cuento".

La pareja de Isa Pantoja asegura que no ha podido leer todavía integras la declaraciones pero comenta que él siempre ha intentado tener buena relación con su cuñado aunque él les tenga manía: "Bueno, por mi parte sí pero por él se ve que no ¿no? siempre me ha tenido rabia, nos ha tenido rabia. No le gusta vernos felices".

Asraf nos ha confirmado que Isa aún no ha visto estas declaraciones y no desvela como cree que va a reaccionar ella cuando las lea: "Isa ni se ha levantado todavía"... De lo que no quiere hablar el joven es de si era conocedor de ese supuesto intento de suicidio de su pareja que relata Kiko Rivera en sus declaraciones y además le vemos de lo más desubicado porque no esperaba para nada esta entrevista de su cuñado.