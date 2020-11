Asraf Beno se posiciona en la guerra que mantienen Kiko Rivera e Isabel Pantoja

MADRID, 11 (CHANCE)

El vídeo del día Armenia anuncia un acuerdo con Rusia y Azerbaiyán para un cuarto alto el fuego.

"La casa fuerte" no ha hecho más que empezar y, en menos de una semana de concurso, ya nos ha dejado grandes momentos (y todos relacionados con la familia Pantoja). Después de la crisis de nervios que sufrió Isa Pantoja al enterarse de algunas de las declaraciones de Kiko Rivera en contra de su madre, y de posterior la llamada en directo del Dj para felicitar a su hermana y, de paso, hablar de su guerra familiar, ahora ha sido Asraf el que, más sincero que nunca, ha hablado alto y claro para posicionarse en el enfrentamiento que mantienen Isabel Pantoja y su hijo Kiko.

El prometido de Isa Pantoja ha sido el primero en enfrentarse al "espejo del alma" para abrirse en canal y confesar, entre lágrimas, que "no está pasando un buen momento" y prefiere no mirarse al espejo. Con "más barriga y peor cuerpo" que antaño - vio en el reflejo imágenes suyas de pequeño - pero con el mismo carácter de siempre, Asraf se ha sincerado con respecto a la pequeña del clan Pantoja, de quien asegura que "tengo al amor de mi vida" y sobre la relación que mantiene con la madre de su novia.

Más claro que nunca, el marroquí ha revelado que "siento culpa por llevarme mal con la madre de Isa porque ha afectado a Isa. Yo era el malo y el otro - en clara referencia a Omar Montes, último novio de Chabelita y con quien la tonadillera se lleva muy bien - el bueno y lo he pasado mal. No se si lo hacía con maldad o sin maldad, pero me dolía cuando le decía a Isa que le gustaba más el otro que yo. Sentía que no valía para nada". "Nunca entenderé lo mal que se ha portado Isabel Pantoja con su hija en televisión. No la ha apoyado en ningún momento", ha criticado a la cantante.

Unas críticas que no han acabado ahí. "He visto muchas cosas que no me han gustado. Una madre tiene que estar siempre. A mí Isabel Pantoja ni me va ni me viene. Me pidió perdón en Cantora pero un día en mi programa vi una transformación que no me gustó. Vi a una Isabel Pantoja que no es la que veo en Cantora. Me dijo 'en tus sueños habrías estado donde estás ahora con mi hija y conmigo. Ni en tus sueños te has visto en esta familia", añadía un dolido Asraf con la actitud que ha tenido con él su futura suegra.

Y, fiel a su sinceridad, el prometido de Isa no ha dudado en posicionarse, claramente, en la guerra familiar que mantienen la tonadillera y su hijo: "Yo me posiciono con Kiko. Una cosa si es tuya te la tienen que dar. Kiko no ha estado a gusto con algunas cosas. Es en el único que he visto un cambio sincero. Me conoció y me siguió conociendo y hasta ahora no ha dicho nada malo de mí. Se ha comportado chapó y me ha pedido disculpas".

Por si no fuese suficiente esta estocada a Isabel Pantoja donde más le duele, Asraf concluía que "no quiero esta familia donde la madre no se habla con la hija, ni el hijo con la hermana...". El modelo, confesando que tiene mucho "rencor" y que dice esas cosas porque Isa no está delante, no sabe cómo reaccionará su prometida cuando se entere de las duras críticas que ha hecho a una de las personas a las que más quiere, su madre, con quien después de una larga temporada distanciada, solucionaba recientemente las cosas.