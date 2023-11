Asraf Beno no quiere opinar sobre la delicada situación entre su mujer e Isabel Pantoja

MADRID, 26 (CHANCE)

Isabel Pantoja fue una de las grandes ausencias en los Latin Grammy 2023 que este año se celebraron en Sevilla y que nos dejaron momentos únicos que se quedarán para siempre en la historia de la música, como la actuación de Rosalía dirigida a Rauw Alejandro.

No fue la única que no asistió, no sabemos si porque no estaba invitada o porque declinó su participación. Tampoco estuvieron artistas como Julio Iglesias o Raphael, quienes han guardado silencio al respecto, como la tonadillera.

Hace unos días hablábamos con Asraf Beno, yerno de la cantante, tras volver de su luna de miel de ensueño con Isa Pantoja y nos confesaba que es "raro" que la artista no estuviera en la gala más importante para la música latina "pero no tengo ni idea de nada... estoy súper desconectado. No tengo ni idea de nada".

El marido de Isa Pantoja también nos desvelaba que desconoce si la cantante se ha puesto en contacto con su hija tras su 'Sí, quiero' y su posterior luna de miel: "No lo sé". Además, Asraf nos comentaba que su mujer se encuentra "bien" y no quiere dar detalles sobre cómo lleva la joven que su madre no le llame o no poder llevar a su hijo a Cantora para que disfrute de su abuela.

De esta manera, parece que Isa y Asraf siguen alejados de las polémicas en el clan Pantoja y evitan dar detalles sobre cómo está la situación con la tonadillera para no echar más leña al fuego... ya que como confesó la colaboradora de televisión, la relación con su madre es completamente nula y no tiene ningún tipo de contacto con ella desde hace ya unos meses.