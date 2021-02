Asraf Beno reconoce que ha tenido el impulso de llamar a Isabel Pantoja

MADRID, 28 (CHANCE)

Tras la polémica entrevista de Isa Pantoja en 'Sabado Deluxe', Asraf Beno vuelve al plató de 'Viva la vida' para dar su opinión sobre el enfrentamiento familiar que viven su futura mujer y su madre. Consciente de la importancia de una madre en la vida de una hija, el ceutí reconoció que entiende la actitud de Isa Pantoja intentando ayudar a su madre: "Si mi madre me necesitara y me pidiera que me fuera con ella yo lo haría" reconoció el joven.Asegurando que su relación con la tonadillera siempre ha sido muy buena y que cree que Isabel Pantoja es una "buena madre" a pesar de todo lo sucedido con Kiko Rivera, Asraf explica: "Mi relación con Isabel Pantoja ha sido siempre súper buena, hemos estado hasta jugando al póker", unas palabras que sorprenden a todos tras las duras palabras que el joven tuvo para su suegra durante su paso por el reality de 'La Casa Fuerte'.Aunque Isa Pantoja insiste en que le debe mucho a su madre y que se siente en deuda con ella, Asraf no entiende que su futura mujer tenga ese sentimiento hacia su madre: "Me parece normal que sienta gratitud hacia su madre, pero no que se sienta en deuda, pero vamos, que en esa familia nada es muy normal".Visiblemente cohibido a la hora de hablar del enfrentamiento entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja por la presencia de Irene Rosales en el plató, Asraf reconoció que ha sentido el impulso de llamar a su suegra en repetidas ocasiones aunque finalmente no lo ha hecho: "Me da miedo llamarla. No quiero cagarla otra vez".

