Asraf se queda sin el maletín en 'Supervivientes 2023'

MADRID, 29 (CHANCE)

Malas noticias para Asraf Beno e Isa Pantoja. El concursante ha sido el último expulsado de 'Supervivientes 2023', quedándose a las puertas de la gran final que se disputa esta noche en Telecinco. De esta manera, Bosco, Adara y Jonan optarán al 'maletín' del concurso.

Asraf se ha batido duelo con Bosco y la audiencia ha preferido apoyar al sobrino de Pocholo. El concursante se ha mostrado muy orgulloso de su paso por el concurso asegurando que "confiaba en mí", pero que "estoy contento" porque "no me siento que haya perdido". "No he optado al premio, pero ya está" reflexionaba.

La pareja de Isa Pantoja ha sido uno de los principales protagonistas de esta edición ya que se ha enfrentado a la mayoría de participantes y también a más de nueve nominaciones, de las que cuales siempre ha sido salvado. Este jueves, no ha habido suerte y el modelo ha dicho adiós a esta aventura que termina en las instalaciones de Mediaset.

Sin lugar a dudas, sus conflictos más sonados han sido con Alma y Manuel Cortés Bollo. Curiosamente, los primos de su prometida han protagonizado grandes enfrentamientos con él, lo que ha sido comentado en España y ha desatado una guerra entre las familias.

Esta noche, Isa podrá abrazar de nuevo a su chico y demostrarle todo el orgullo que siente por el concurso que ha hecho. La hija de la tonadillera ha sido su principal defensora y no ha decaído cuando más difícil lo tenía. De esta manera, Asraf se ha quedado a las puertas de conseguir el ansiado maletín, pero se lleva el cariño de esos espectadores que le han salvado semana tras semana de la expulsión.