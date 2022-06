Asufin avisa de que financiar 1.000 euros con una tarjeta revolving cuesta hasta 464 euros de intereses

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Una compra de 1.000 euros con una tarjeta revolving que se paga en cuotas mensuales de 25 euros generan unos intereses de 464 euros, que casi igualan la mitad de lo adeudado, según ha avisado el experto de Asufin Antonio Gallardo en un webinar este martes.

Con este ejemplo, el experto ha querido poner de manifiesto el peligro que conlleva el plazo extenso que se emplea en amortizar toda la deuda. "Con una cuota tan reducida, liquidar esa cantidad nos lleva hasta cuatro años y once meses", ha apuntado.

Además, la asociación apunta que la primera opción que ofrecen las entidades o compañías que comercializan estas tarjetas es usar el fraccionamiento, frente a otras tarjetas que ofrecen la liquidación a final de mes, lo que incitaría a alargar el pago de la deuda en el tiempo.

Desde Asufin, también advierten de que estas tarjetas se ofrecen a los potenciales clientes como gratis, ya que no suelen disponer de comisiones de mantenimiento (al menos el primer año), pero conllevan intereses superiores al 20%.

En este escenario, Gallardo ha ofrecido una serie de consejos para usar de forma adecuada estas tarjetas y no caer en sus potenciales peligros, como pagar siempre la cuota máxima posible, procurar no traspasar dinero de cuenta corriente a crédito, no contratar los seguros de protección de pago que suelen incorporar estas tarjetas, huir de los descuentos por fraccionar el pago y usar preferiblemente otras fórmulas de financiación más baratas, como los préstamos al consumo.