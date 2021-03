Asufin denuncia que el Gobierno no está dispuesto a retirar el IRPH de las vivienda de protección oficial

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Asufin ha denunciado que el Gobierno no se ha mostrado dispuesto a retirar el IRPH de las viviendas de protección oficial (VPO), lo que requeriría de un acuerdo del Consejo de Ministros.

La asociación ha criticado que los grupos políticos que conforman el actual Gobierno "asumieron el compromiso de eliminar el índice, y como tal quedó reflejado en una proposición no de ley del Grupo Socialista con el apoyo explícito del Defensor del Pueblo".

A diferencia del IRPH de las hipotecas convencionales, el que soportan determinadas promociones de vivienda pública no puede litigarse en los tribunales, sino que compete al Gobierno su modificación, mediante acuerdo en Consejo de Ministros.

A una nueva pregunta parlamentaria del diputado de Más País Íñigo Errejón, el Gobierno se ha limitado a enumerar la normativa que rige la publicación del IRPH, en línea con las explicaciones solicitadas también por Grupo Compromís hasta en dos ocasiones, y a mencionar que el IRPH es un tipo de interés oficial, legal y vigente en estos momentos.

Asufin ha recodado que los tipos de interés aplicados a los Planes de Vivienda no fueron negociados, sino impuestos, mientras que en el mercado libre la entidad bancaria tiene la obligación de ofrecer todos los índices de referencia y que el comprador elija. "En el caso de las VPO esto no se daba y se entendía que era el mejor interés dadas las características del comprador. Algo que, como puede comprobarse con facilidad, no ha sido así: el Euríbor lleva instalado en tasas negativas desde 2016 y el IRPH no lo ha estado nunca, ni lo estará dada su propia configuración", ha expuesto Asufin.

Por todo ello, la asociación, junto a la Coordinadora Nacional Plataforma de afectados por VPO, exigen al Gobierno "que cumpla con los compromisos adquiridos en el pasado, como el acuerdo rubricado en la Comisión de Fomento, en noviembre de 2017, que aprobó con modificaciones la Proposición no de Ley sobre el interés de vivienda protegida, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista".

En él, se instaba al Gobierno a "fijar un nuevo procedimiento de cálculo de estos tipos de interés de préstamos destinados a la adquisición de vivienda protegidos, más justo y orientado a su función social. Este nuevo procedimiento debe incluir mecanismos correctivos que impidan que los tipos fijados excedan a los del mercado libre. En ningún caso debe seguir empleándose el IRPH de entidades. El Gobierno deberá tener en cuenta a las asociaciones de afectados antes de la modificación del procedimiento", citaba dicho documento.

La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, ha resaltado que estos afectados precisamente acceden al mercado de la vivienda a precios más ventajosos debido a su condición de mayor vulnerabilidad.

"No se entiende que el índice de referencia se fije al IRPH cuando se ha demostrado que supone un claro sobrecoste con respecto al Euríbor. Se trata de una injusticia flagrante que solo el Gobierno está en condiciones de corregir", ha apostillado.