Asufin se integra en la Asociación del Euro Digital (DEA)

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Asufin se ha integrado en la Asociación del Euro Digital (DEA, por sus siglas en inglés), una asociación internacional que monitoriza el ecosistema de monedas digitales, 'stablecoins' y criptoactivos y que centra sus trabajos en el futuro euro digital, según ha informado en un comunicado.

El objetivo de Asufin en la asociación será "contribuir a que la futura moneda europea esté alineada con los derechos de los consumidores y aportar la perspectiva de la sociedad civil en el proceso".

La DEA es una plataforma de expertos en tecnología y economistas que buscan contribuir al discurso público sobre el dinero digital. Forman parte, entre otros, el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y el doctor en Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid y experto en criptoactivos, Alfredo Muñoz.

Asufin ya trasladó, el pasado mes de enero, al Banco Central Europeo (BCE), que el euro digital "no puede convertirse en una inversión, sino en un medio de pago, tal y como es ahora mismo el dinero en efectivo. De esta forma, se consigue mantener en circulación tanto los euros analógicos como los digitales".

"El euro digital tampoco puede convertirse en una alternativa al efectivo y en ningún caso un sustituto", añade la asociación. Así, señala que "las prioridades" a la hora de diseñar la moneda digital han de pasar por la accesibilidad, la privacidad y la seguridad, seguidos de la inmediatez de las operaciones y las facilidades de uso.

Además, Asufin considera "importante" que el BCE sea "el único capaz de emitir o destruir" euros digitales a fin de evitar que ningún intermediario pueda poner en riesgo la estabilidad dela moneda.

Por último, resalta la importancia de no olvidar el riesgo de exclusión financiera. En este sentido, la presidenta de la asociación, Patricia Suárez, afirma que "si bien España es un país altamente bancarizado, la introducción de la moneda digital no puede ahondar en la exclusión financiera, es decir, debe ser de fácil acceso y no puede suponer la obligación de tener una cuenta bancaria".

"Es por ello que, a pesar que el BCE ha manifestado que no tiene capacidad para gestionar millones de cuentas bancarias de los ciudadanos europeos, en Asufin apoyamos la idea de que los ciudadanos puedan tener una cuenta directamente en el BCE, sin intermediarios", concluye Suárez.