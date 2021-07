Asufin pide "amparo" a Llop "ante la saturación" de los juzgados especializados en cláusulas suelo

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Asufin ha pedido "amparo" a la nueva titular del Ministerio de Justicia, Pilar Llop, "ante la saturación de los juzgados especializados en cláusulas suelo por la insistencia de la banca a litigar", según se recoge en la carta que la asociación ha remitido a la ministra.

En la carta, la asociación expresa que esta situación tiene como origen la "mala praxis de las entidades que retrasan los procedimientos en los tribunales, recurriendo a instancias superiores".

Este sistema "les sale sumamente rentable pues disuade a los consumidores de reclamar y supone un rescate encubierto a las entidades financieras que ven con tranquilidad cómo tendrán que devolver el dinero tras seis o siete años a los pocos consumidores que hayan reclamado".

Así, señala que "tras más de diez años" de crisis financiera "sigue sin haber alternativa efectiva para los consumidores bancarios", ya que las resoluciones del Banco de España y la CNMV "no son vinculantes, las demandas acumuladas o colectivas son complejas procesalmente hablando y retrasan aún más el resarcimiento de los consumidores, las entidades financieras no se adhieren a mecanismos de resolución alternativa de conflictos (ADR), etc".

Además, la carta se acompaña de una serie de notificaciones por parte de las entidades a los afectados en las que "les instan a solucionar su problema en sede judicial". Por ello, Asufin considera que la "única solución" para recuperar el dinero "es la demanda individual", a pesar de que los procesos "son costosos, dolorosos y dilatados en el tiempo".

El coste de litigar es también una variable que tenemos que tener en cuenta, no solo para el demandante, sino para el resto de contribuyentes, se recuerda a la nueva ministra. "Somoslos ciudadanos los que pagamos, con nuestros impuestos, unos juzgados saturados por demandas que terminarán siendo favorables al consumidor".

En una misiva anterior enviada al antecesor de Llop en el cargo, Juan Carlos Campo, la asociación recordaba que este "colapso" de los juzgados especializados en cláusulas abusivas "se evidencia en que la resolución en primera instancia se demora ya más de cuatro años".