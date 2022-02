Asufin se reúne con Economía y le pide que legisle para paliar la exclusión financiera

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, se reunió en la tarde del lunes con el secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos Cuerpo, al que trasladó una serie de medidas que la asociación considera que deben acometerse para paliar la exclusión financiera a la que se ven sometidos determinados colectivos como consecuencia de la digitalización y la concentración bancaria.

"La digitalización bancaria es un proceso inevitable y también positivo para todos, porque agiliza procesos y reduce costes, pero debe acometerse a dos velocidades para no dejar a nadie atrás, fuera del sistema", trasladó Suárez en la reunión.

La presidenta de la asociación apeló a la necesidad de acometer una serie de medidas, no solo desde el impulso legislativo del Gobierno, sino también trasladando a las propias entidades que tienen una responsabilidad con la sociedad por constituir un servicio esencial.

Asimismo, Suárez recordó que la exclusión bancaria no solo afecta al colectivo de las personas mayores, sino también a otros colectivos "que se ven desplazados del sistema y que tienen que hacer frente a productos más onerosos, con comisiones más elevadas y condiciones difíciles de cumplir", como trabajadores por cuenta propia que no cobran una nómina o ingreso único pero que, sin embargo, sí ingresan en el banco cantidades recurrentes asimilables y que, por ello, no acceden a determinadas bonificaciones, como el caso de las empleadas de hogar.

El decálogo de medidas de Asufin recoge que se debe facilitar la atención personalizada con cita previa, desarrollar aplicaciones básicas que permitan el acceso a la banca digital a todo tipo de usuarios y examinar ratios de presencia bancaria que determinen qué zonas están desbancarizadas (también en los barrios de las grandes ciudades).

Asimismo, propone el establecimiento de convenios con despachos de farmacia, administraciones de lotería y otros para garantizar la obtención de efectivo y reclama que se prohíba el cobro de comisión por ingreso o retirada de efectivo en ventanilla y que no se apliquen importes mínimos para que la población mayor saque dinero en oficinas.

Asufin también ha planteado mejorar la regulación de la cuenta de pago básica para eliminar los obstáculos de acceso a la misma, habilitar un servicio de atención telefónica individualizado para la resolución de dudas, elaborar circulares para el personal de oficina que indiquen con claridad de qué forma ayudar a los clientes cuando tiene problemas de manejo de la tecnología y acceso a sus finanzas y acercar el banco a zonas o barrios desbancarizados por medios viables.

Finalmente, la asociación ha defendido que la atención personalizada bancaria debe ser entendida por las entidades como "un vector de negocio tan importante como los criterios de rentabilidad".