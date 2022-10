Asufin valora positivamente el avance de la banca para evitar la exclusión financiera en las zonas rurales

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Asufin ha valorado de forma positiva la nueva hoja de ruta acordada entre las patronales bancarias AEB, CECA y Unacc para garantizar la inclusión financiera en España, según ha señalado este viernes en un comunicado.

"Nos parece un gran avance, en concreto, que ningún municipio pequeño vaya a quedarse sin un punto de servicio financiero, ya sea cajero, oficina bancaria u oficina móvil", ha agregado.

Sin embargo, ha incidido en que estos avances se están produciendo "gracias a la presión de la sociedad civil y el apoyo del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital".

La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, ha manifestado que su asociación se mantendrá "vigilante" para seguir monitorizando el cumplimiento del protocolo del sector, tanto esta iniciativa como el resto de los compromisos anteriores. Además, señalará "aquellas áreas en las que queden cosas por hacer".

En concreto, la asociación destaca especialmente el trabajo en el servicio de carteros rurales, a través del servicio Correos Cash, si bien insta a todas las entidades a cerrar un acuerdo con la compañía pública, dado que hasta la fecha, "solo seis lo han hecho y son las mismas entidades que ya tenían el convenio previamente firmado".

Por otra parte, Asufin echa en falta medidas que doten de mayor atención personalizada el servicio financiero, "si es que de verdad se quiere avanzar de manera real en la inclusión financiera" e implementar una "doble velocidad" en la digitalización.

La asociación continúa pidiendo medidas concretas para los usuarios financieros de avanzada edad, como la prohibición transitoria del cobro de comisión por ingreso o retirada de efectivo en ventanilla y la no aplicación de importes mínimos para sacar dinero en las oficinas.

Además, ha solicitado la mejora de la experiencia de usuario en las aplicaciones móviles y por Internet, incluyendo aplicaciones básicas o avanzadas dependiendo del nivel de digitalización.

Otras medidas que Asufin sostiene que la banca debería explorar son la promoción activa de la cuenta bancaria básica, cuando el cliente cumpla los requisitos; la creación de la figura de un 'acompañante en la transición' que ayude a la digitalización de personas y colectivos que lo necesiten; u ofrecer un servicio de atención telefónica personal en horario de cierre de oficinas para la resolución de pequeñas dudas del manejo de la tecnología.

Por último, ha propuesto elaborar circulares para el personal de oficina que indiquen "con claridad" de qué forma ayudar a los clientes cuando tienen problemas de manejo de la tecnología y acceso a sus finanzas.

INCLUSIÓN FINANCIERA DE LAS ZONAS RURALES

Este viernes se ha anunciado el nuevo compromiso del sector bancario para asegurar la inclusión financiera de las zonas rurales. En concreto, la banca buscará garantizar al menos un punto de acceso presencial en los 250 municipios de más de 500 habitantes donde no existe punto de acceso a los servicios financieros, para lo que cuenta con un plazo de seis meses. En caso de no conseguirlo en ese plazo, se ha comprometido a instalar cajeros genéricos en un plazo adicional de seis meses.

Para los cerca de 3.000 municipios de menos de 500 habitantes y que no tienen actualmente ningún tipo de acceso, donde viven cerca de 446.000 ciudadanos, la banca podrá dar cumplimiento de sus compromisos a través de cajeros rurales o soluciones alternativas como sistemas de cashback o 'cash in shop' que permiten el suministro de liquidez por parte de establecimientos no financieros, como tiendas o gasolineras. Para este punto, la banca no cuenta con un plazo de cumplimiento.