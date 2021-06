Asval valora positivamente que el Gobierno haya recurrido al Constitucional la ley de vivienda catalana

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Asval ha valorado positivamente que el Gobierno haya decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de vivienda catalana que limita los precios de los alquileres, según ha señalado en un comunicado.

No obstante, Asval ha lamentado que el Ejecutivo no aborde en su recurso de inconstitucionalidad la cuestión de fondo, la vulneración del derecho de propiedad, y que no suspenda esta ley regional, con lo que "mantiene un clima de inseguridad jurídica tanto para los propietarios como para los ciudadanos que quieren alquilar una vivienda en esta Comunidad Autónoma".

Además, ha recordado que el recurso del Gobierno va en línea con el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, que ya había alertado antes de la aprobación de esta norma de que la Generalitat no tenía competencia para regular los precios del alquiler.

Asval ha apuntado que la solución es que haya más oferta y ha instado al Gobierno a desarrollar "un mejor y más amplio" parque de vivienda social y asequible en el país, "dado que España tiene uno de los parques de vivienda de este tipo más pequeños de Europa".