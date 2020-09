ATA dice que en España se van a dejar tiradas a muchas empresas y autónomos con la prórroga de los ERTE

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, cree que en España se van a dejar tiradas a muchas empresas, autónomos y trabajadores con la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

En su perfil de Twitter, Amor ha recordado que en Alemania los ERTE se han prorrogado hasta final de 2021 para todos los sectores de actividad y con el 100% de exoneración para los trabajadores que están en ERTE.

"En España, seguimos siendo unos cicateros y vamos a dejar tirados a muchos autónomos, empresas y trabajadores. Así, NO", ha añadido. Por otro lado, también en esta red social ha dejado claro que prolongar la prestación por cese de actividad más allá del 30 de septiembre "no es suficiente".

Según Amor, esta prestación no cubre a todos los autónomos que la necesitan, ya que "deja a muchos autónomos fuera", sobre todo a los que no acrediten un año de cotización en cese o a quienes están en pluriactividad. "No sirve", ha añadido.

"Hay muchos autónomos que están aún cerrados por restricciones sanitarias y otros por los rebrotes que no pueden obtener la ayuda por no tener su actividad más de 1 año de antigüedad o haber sido beneficiarios de tarifa plana", ha incidido Amor, que ha resaltado que no es solo prorrogar esta prestación, sino "hacerla asequible".