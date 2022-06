ATA ve "un leñazo en todo el lomo" la propuesta de Escrivá de subir un 33% la cotización a los autónomos

Lorenzo Amor reconoce que, aunque la facturación ha subido una media del 10%, los gastos también han subido un 24%: "Somos más pobres"

CUENCA, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha calificado como "un hachazo y un leñazo en todo el lomo" la propuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de subir como "mínimo un 33% las cotizaciones al menos a un millón de autónomos".

Durante una rueda de prensa en Cuenca, el presidente de ATA se ha mostrado en contra de que "a ningún trabajador se le quite de su salario 1.200 euros, ni a ningún pensionista, ni a ningún funcionario, ni a ningún parado", por lo que también se ha mostrado contrario a "que un autónomo deje de llevar a su casa 1.200 euros anuales".

A este respecto, Amor ha expresado que un autónomo que gane 1.700 euros al mes tendrá que pagar un 33% de cotización más el año que viene, algo que, a su juicio, "es no saber lo que está pasando en el país, no conocer o ponerse una venda ante una realidad que está afectando a muchos autónomos".

Por este motivo, ha pedido "no poner zancadillas y no subir la cotización a los autónomos" porque, según explicaba la OCDE este miércoles, se prevé que hasta 2024 no se recupere el PIB anterior a la pandemia.

"¿Cómo esperan que los autónomos y pequeños empresarios, que son el eslabón más débil de la cadena, se puedan recuperar antes?", se ha preguntado Amor.

En esta línea, ha reconocido que si bien es cierto que hay sectores que en la actualidad están vendiendo más de media, lo que se puede traducir como un aumento en la facturación del 10%, los gastos que hay que afrontar también han sufrido un aumento de en torno al 24%, por lo que a juicio del presidente de ATA, "somos más pobres que antes".

PREVISIONES DEL BANCO DE ESPAÑA

En otro orden de asuntos, Amor ha recordado que este viernes se van a conocer las nuevas previsiones de crecimiento del Banco de España, unas previsiones que a su juicio "no pintan bien".

Por tal motivo, no ha dudado en asegurar que viene "un otoño muy duro", en el que la subida de tipos que está prevista "va a provocar que los ciudadanos tengan menos poder adquisitivo, lo que perjudicará sin duda tanto a autónomos como pymes".

"Tenemos que pasar a la acción y tomar medidas", ha pedido Amor, quien ha rogado que "en primer lugar, no se pongan zancadillas ni se suban las cotizaciones a los autónomos" como está planteando el Ministerio.