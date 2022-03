Atraer a nuevas generaciones, motivar al talento y mejorar la conciliación, principales retos de la hostelería

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Atraer a las nuevas generaciones, motivar al talento y mejorar la conciliación son los principales retos que afronta la hostelería y la restauración, según el estudio 'Percepción sobre el empleo en el sector de la hostelería y la restauración 2022', realizado por Eurofirms Group.

En concreto, el informe muestra que el sector no es lo suficientemente atrayente para atraer y fidelizar al talento, ya que solo un 9% de las personas que trabaja en él lo hace por vocación, el 68,6% no se ve trabajando en dicha industria dentro de cinco años y casi un 40% no lo recomendaría bajo ningún concepto, mientras que el 60% manifiesta que los motivos de entrada en el sector fueron la necesidad (60%) o la casualidad (18%).

También se observan diferencias entre los que disponen de experiencia en el sector, ya que para el 57% la percepción es buena o muy buena, frente a los que no han trabajado nunca en él que indican en un 33% que tienen una percepción mala o muy mala de este, en contraposición al 23% que dice tenerla buena o muy buena.

Por otro lado, los aspectos mejor valorados por los profesionales de la industria son el hecho de tener un trabajo (48%), el trato con el cliente (36%) y las propinas (15%), mientras que los peor valorados son los horarios y la conciliación (64%), los salarios (39%) y la estabilidad laboral (20%).

Para los profesionales que no han trabajado en el sector, lo más atractivo es el trato con el cliente (48%) y las oportunidades laborales (28%) y lo menos atractivo son los horarios y la conciliación (74%), los salarios (46%) y la flexibilidad (14%). Entre este colectivo también destaca que un 36% de los encuestados no recomendaría a sus hijos trabajar en el sector y el 37% solo lo haría por necesidad.

Las funciones más demandadas corresponden a personal de sala, (30% camareros y 8% ayudantes de camarero), que junto con los auxiliares de cocina (9%) configuran los tres perfiles más demandados.

Respecto al nivel de estudios de los profesionales del sector se constata una elevada formación de las personas que están trabajando, ya que un 43% dispone de estudios de segundo o tercer ciclo (licenciados, grados de segundo ciclo, tercer grado y máster). Así, hay un elevado número de perfiles muy cualificados que están trabajando en puestos que no requieren tanta formación.

CONTRATOS TEMPORALES

En cuanto al tipo de contrato, el 68% manifiesta tener uno de tipología temporal (en alguna de sus diferentes variantes) y un 32% indefinido, mientras que salarialmente, cerca de una tercera parte de los trabajadores indica tener un sueldo inferior a 1.000 euros al mes y en general no suelen superar los 1.500 euros mensuales (64%).

En cuanto a la situación actual tras la pandemia, el 40% de los encuestados manifiesta su preocupación por la irrupción de la digitalización y la robótica, ya que piensa que puede reducir las oportunidades laborales y obligarles a estar más cualificados.

El director general de Eurofirms Group España, Raúl Sánchez, ha señalado tras estos resultados "la importancia de poner en marcha políticas de profesionalización e incorporación de talento dentro del sector y la necesidad de atraer a las nuevas generaciones desarrollando herramientas adecuadas enfocadas a la digitalización y la flexibilidad horaria, dado que son dos componentes muy valorados por los jóvenes hoy en día".

Para mejorar la incorporación de talento dentro del mismo ha apuntado a la necesidad de "pensar en el futuro profesional de los candidatos desde el principio con programas de formación y de desarrollo de los profesionales, para que dispongan de un plan de carrera".