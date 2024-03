Atresmedia lanza una campaña por el 8M para reivindicar el reconocimiento a todas las mujeres más allá de sus logros

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Atresmedia ha lanzado este lunes una campaña que permanecerá en emisión hasta el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con la que quiere reivindicar el reconocimiento a todas las mujeres más allá de sus influencias, logros, estatus o aspiraciones: 'El valor de la mujer, sea como sea; sea como quiera ser'.

En el spot aparecen conocidas presentadoras del grupo y personajes femeninos de diferentes series de Atresmedia, mostrando a mujeres de todo tipo para celebrar este Día Internacional de la Mujer.

"Una reivindicación de todas las mujeres. Porque, con frecuencia, parece que la mujer necesite alcanzar un gran logro para ser valorada y reconocida", destaca el grupo de comunicación.

La nueva campaña de Atresmedia reivindica a todas: a las que alcanzan sus sueños y sus metas y también a las que no. A las que son referentes y a las que no. A las que rompen moldes y barreras y a las que no. Las que son iconos y a las que no. Un reconocimiento a todas las mujeres porque la igualdad será igualdad cuando una mujer no

La campaña se emitirá a través de todos los canales de Atresmedia TV -Antena 3, laSexta, Nova, Neox, Mega y Atreseries-, Atresmedia Radio -Onda Cero, Europa FM y Melodía FM-, así como en los perfiles de redes sociales de la compañía.