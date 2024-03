Atrys duplica sus pérdidas hasta 45 millones en 2023, pero eleva un 27,3% sus ingresos y un 28,2% su Ebitda

Para 2024, fija como objetivo seguir creciendo a doble dígito, en concreto más de un 10%, tanto en ingresos como en Ebitda ajustado

MADRID, 26 (EUROPA PRESS

Atrys Health registró unas pérdidas atribuidas de 45 millones de euros en 2023, lo que supone casi duplicar las anotadas un año antes, si bien incrementó un 27,3% sus ingresos, hasta 202 millones de euros, y un 28,2% su resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado, hasta 42,6 millones de euros, según ha informado la compañía.

La firma ha precisado que el resultado del ejercicio de operaciones continuadas fue negativo en -30,8 millones de euros, debido a los gastos asociados al fuerte crecimiento inorgánico de la compañía, a las amortizaciones de las adquisiciones llevadas a cabo y a la optimización de la estructura del grupo ejecutada en el ejercicio 2023.

Atrys ha subrayado que los resultados correspondientes al año 2023 están en línea con el 'guidance' anunciado y reflejan el "sólido" desempeño de la compañía en todos sus segmentos de negocio, al tiempo que ha centrado sus esfuerzos en el crecimiento orgánico en todas sus áreas de negocio.

Así, Atrys ha crecido a un ritmo de dos dígitos, en concreto un 27,3%, hasta alcanzar una cifra de negocio de 201,6 millones de euros en 2023. El margen bruto de 2023 se situó en 137,2 millones, un 13,3% más que el año anterior.

Por su parte, el Ebitda Ajustado se incrementó hasta los 42,6 millones de euros, lo que supone una mejora del 28,2% respecto al ejercicio anterior.

A pesar de la coyuntura actual de inflación elevada, la compañía ha mantenido sus márgenes de Ebitda ajustado sobre cifra de negocios, cobrando especial protagonismo la mejora de los márgenes en el área de Diagnóstico, con la inversión en laboratorios de genética y patología, y el área de Prevención, gracias a la automatización de sus procesos y a la optimización de la red de centros.

A nivel proforma, la compañía registró un "sólido" crecimiento orgánico del 11,6% 'like for like', hasta los 201,9 millones de euros y alcanzó un Ebitda ajustado de 42,7 millones de euros

El ejercicio 2023 ha estado protagonizado por la desinversión de Conversia, filial de Compliance de la compañía, y la venta de Atrys Suiza, decisiones estratégicas para la compañía que permiten centrar su actividad en su 'core business'.

Por otro lado, la inversión en Capex disminuyó en un 13,3%, hasta los 13,1 millones de euros.

De la inversión total realizada, cuatro millones correspondieron a Capex de expansión, asociados principalmente a la apertura de un nuevo laboratorio de patología en Madrid, la escalada del negocio en México con la apertura de los centros de tratamiento oncológico de Polanco y Celaya, dotados con centrales de mezclas, así como del centro de Medicina Nuclear en Pediatric Cancer Center, del Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona.

De cara al ejercicio 2024, Atrys centrará sus esfuerzos en seguir creciendo de manera orgánica y consolidar su liderazgo como compañía global.

Bajo esta premisa, la compañía 'healthtech' ha fijado como objetivo seguir creciendo a doble dígito, en concreto más de un 10%, tanto en cifra de negocios como en Ebitda Ajustado.

"Nuestro objetivo es seguir creciendo a ritmo de dos dígitos durante los próximos ejercicios, con el foco en el crecimiento orgánico en nuestras tres áreas estratégicas: la medicina de prevención, el diagnóstico y el tratamiento médico de precisión", ha subrayado el presidente ejecutivo de Atrys, Santiago de Torres.

"Además, centramos nuestra estrategia en aquellas acciones que nos permitan consolidar el posicionamiento geográfico en España, Portugal y Latinoamérica, y apostamos por invertir recursos tecnológicos para potenciar la innovación, bajo la premisa de garantizar a nuestros pacientes el mejor servicio, promover la eficiencia del sistema de salud y aportar valor para nuestros accionistas a través de una propuesta diferenciadora", ha añadido.

AREAS DE NEGOCIO

Por áreas de negocio, el segmento de Oncología Médica de Atrys se consolida como líder en España y afianza su posición en Latinoamérica, según la firma.

En concreto, la cifra de negocio del área de Oncología aumentó un 9,4%, a perímetro comparable, en el ejercicio 2023, gracias al buen comportamiento de la actividad de oncología médica en España, la apertura de nuevos centros de México, la implementación de nuevos tratamientos, la red de alianzas con grandes compañías como el Grupo MAC y BUPA en Latinoamérica, o con el Grupo Lusíadas en Portugal, con el objetivo de reforzar la actividad en diagnóstico y tratamiento oncológico en el mercado luso.

Por otro lado, el área de Diagnóstico lideró el crecimiento, con una cifra de negocio un 17,5% superior al año anterior, a perímetro comparable, motivada por la apertura del nuevo laboratorio de patología en Madrid y del centro de medicina nuclear en el Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona, firme apuesta por recursos tecnológicos para mejorar la actividad diagnóstica.

En relación con el segmento de Prevención, se ha registrado un incremento de 6,8% de los ingresos, promovida por la optimización de su red de centros, la automatización diagnóstica, y la introducción de nuevos servicios médicos con foco en la promoción de la salud, lo que resulta en una mejora de la ratio de renovación de clientes.