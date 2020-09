Atutxa justifica la moción de censura al alcalde de Mundaka por el "desacuerdo" para desarrollar el programa del PNV

BILBAO, 7 (EUROPA PRESS)

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha indicado que la expulsión del alcalde de Mundaka, Mikel Bilbao Ruiz, del grupo municipal jeltzale y la consiguiente presentación de una moción de censura se debe a la "falta de sintonía" y al "desacuerdo" a la hora de gestionar y de llevar a cabo el programa con el que los jeltzales se presentaron a las elecciones municipales.

La Junta Municipal de EAJ-PNV en Mundaka (Vizcaya) notificó este lunes a Mikel Bilbao Ruiz, alcalde y cabeza de lista independiente en la plancha jeltzale para este municipio en las elecciones municipales de 2019, la decisión del grupo municipal de expulsarle del equipo y la consiguiente presentación de una moción de censura.

En una entrevista en Tele 7, recogida por Europa Press, Atutxa, tras reconocer que "no es una situación ni fácil ni agradable", ha recordado que en 2019 la organización municipal de Mundaka "decide y elige" un candidato independiente para que encabece la lista electoral, consiguiendo "buenos resultados, muy en la línea de los logrados en Mundaka desde la llegada de la democracia".

En esta ocasión, ha explicado, con Mikel Bilbao ha habido "una especie de falta de sintonía y de desacuerdo a la hora de gestionar y de llevar a cabo el programa con el que el PNV se presentó" y "no ha habido un acuerdo posible del grupo municipal con el alcalde".

Por ello, como Mikel Bilbao "ni siquiera es afiliado" del PNV y desde la formación jeltzale no pueden tomar otro tipo de medidas, Atutxa ha precisado que "la única vía posible que había, es verdad que extraña y no habitual, es primero dejarle fuera" del grupo municipal del PNV porque "no integraría nuestra filosofía sobre cómo llevar adelante en los tres años que quedan de legislatura el programa", y luego, "aunque parezca también extraño, la única fórmula es la de la presentación de una moción de censura".

Itxaso Autxa ha insistido en que "no se pude presentar la moción de censura a alguien de tu propio grupo, por lo que el primer paso ha sido dejarlo fuera del grupo".

En cualquier caso, la presidenta del BBB ha agradecido el hecho de que Mikel Bilbao, en su momento, accedió a ser cabeza de lista de un partido "en el que no milita" y a compartir un programa que, "después, a la hora de gestionarlo no hemos llegado a un acuerdo".

Por otro lado, ha indicado que EH Bildu, el otro grupo municipal con representación en el Ayuntamiento de Mundaka, no tiene mayoría absoluta para poder hacer "una propuesta constructiva" presentando un candidato alternativo, mientras que el PNV, que tiene "la responsabilidad por haber sido el primer partido en las últimas elecciones municipales en Mundaka", presentará un candidato que será elegido por las bases del partido en Mundaka, dentro de la organización municipal, "con el proceso habitual dentro del partido".