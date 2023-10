Atxurra (Petronor) dice que la inversión de Repsol estará en 'stand by' hasta que haya estabilidad regulatoria

Apuesta por un Gobierno estable que genere amplio consenso ante el desafío de posicionarse en el desarrollo tecnológico industrial europeo

BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de Petronor y consejero de Repsol, Emiliano López Atxurra, ha asegurado que el consejero delegado de la compañía energética, Josu Jon Imaz, "nunca" ha dicho que se irán de España, pero sí considera que sus inversiones "tienen que estar en 'stand by'" si no hay un marco regulatorio "estable y previsible".

Tras rechazar la "discriminación" impositiva y la penalización del 'oil & gas' "sobre bases técnicas incorrectas en materia de transición energética y sobre bases más ideológicas", ha apostado por un Gobierno estable que genere "amplios consensos" porque "el auténtico desafío" será posicionarse en el desarrollo tecnológico industrial europeo.

De esta forma, se ha referido a las declaraciones del pasado jueves de Imaz en las que advirtió de que, si se prorroga el impuesto a las energéticas, podría hacer peligrar sus inversiones en el Estado español.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Atxurra ha dicho que las palabras de Josu Jon Imaz son las del Consejo de Administración de la compañía. "Es una comunicación que tiene una doble señal. Por un lado, la de nuestro compromiso empresarial en España, es decir, nunca se ha dicho que se va a ir de España. En segundo lugar, nuestro aviso de que, si no hay un marco regulatorio estable y previsible, adecuado a otros marcos regulatorios en nuestro entorno europeo, las inversiones tienen que estar en stand-by", ha añadido.

Preguntado por si algunas de esas inversiones a las que se ha referido tienen que ver con Euskadi, ha señalado que, en estos momentos, las inversiones que tienen aprobadas y relacionadas con el combustible sintético y con el hidrógeno, tanto el de 2,5 megavatios y el de 10 megavatios, están consolidadas y están, en estos momentos, en los procesos de su materialización".

"Además, el combustible sintético es una planta Demo, que nos va a demostrar su fiabilidad, su seguridad y su factibilidad en términos de mercado. Eso, lógicamente, conduce a que esa planta Demo, después tiene una traducción, que es una planta industrial. Esa planta industrial, lógicamente, estará en 'stand by' porque tendremos que implantar una inversión industrial en un entorno regulatorio, no sólo amable, sino previsible", ha subrayado.

Tras precisar que no le gusta hablar de "entornos regulatorios amables", sino de "previsibles y adecuados" al entorno del espacio económico, industrial y político, "que es Europa", Emiliano López Atxurra ha dicho que "lo que no está consolidado es la inversión de los 100 megavatios, que tiene que ver con la planta de hidrógeno asociadadirectamente a la actividad de la refinería". "Eso es lo que en estos momentos estaría en situación de stand-by", ha remarcado.

IMPUESTOS

A su juicio, "los impuestos son un activo importante para el bienestar de la ciudadanía" y, por tanto, "necesarios", pero ha puntualizado que "los impuestos y la recaudación exigen también una maximización en la gestión pública, y en la eficacia y eficiencia de los servicios públicos".

En este sentido, ha explicado que solo Petronor, entre 2019 al 2022, ha pagado en impuestos 3.000 millones de euros a la Hacienda Foral de Bizkaia, y 2.000 a la Agencia Tributaria, de la Administración General del Estado.

Según ha asegurado, ellos lo que plantean, desde el punto de vista tributario, es "la no discriminación". "Y eso significa que tú, por una situación concreta, no puedes plantear un sistema impositivo excepcional y fuera del marco normativo convencional de la aprobación de los impuestos", ha manifestado.

Asimismo, considera que "el planteamiento impositivo", en su caso, "focalizando solo al 'oil & gas', es una discriminación porque no contempla lo que es nuestro sector, que está en la transición y en el libre marco".

"No hay que olvidar que el planteamiento energético se articula sobre los siguientes ejes: recursos naturales, que están en libre mercado mundial; tecnología, que requiere mucha innovación y mucha inversión; y procesos industriales, que requieren también mucha inversión y materialización de la actividad industrial", ha recordado.

López Atxurra ha explicado que los tres ejes "están sujetos, no como beneficios caídos del cielo, sino regulados por el mercado global", y ha considerado que "no puedes penalizar, porque estás demonizando al oil & gas".

"El oil & gas, y nosotros concretamente, hemos iniciado, y lo dijimos al mercado --y el mercado nos está examinando, los analistas nos están examinando--, desde diciembre del 2019 que nosotros tenemos el objetivo de emisiones netas cero en 2050, y estamos invirtiendo, estamos desarrollando y estamos transformándonos. Por eso iniciamos el planteamiento del hidrógeno, del combustible sintético, de las energías renovables, por lo tanto, como compañía multienergética", ha defendido.

PENALIZACIÓN SOBRE BASES IDEOLÓGICAS

El presidente de Petronor y consejero de Repsol no cree "pertinente esa penalización del 'oil & gas' sobre bases técnicas incorrectas en materia de transición energética y sobre bases más ideológicas".

En esta línea, ha defendido que haya una "adaptación a los cambios porque son supervivencia, pero hay que hacerla con rigor y, sobre todo, sin prejuicios". "Es nuestro elemento de preocupación, porque se está actuando con prejuicios", ha mantenido.

Preguntado por si coincide con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que calificó de "populistas" las medidas que pretenden poner en marcha el PSOE y Sumar, ha replicado que él no se atreve a asegurar "que son populistas", porque le gusta "lo justo" utilizar el concepto populista.

"Lo que digo tras la lectura de ese acuerdo es que se hace un planteamiento excesivamente ligado al 'impulsaremos'. Lo mismo que se decía en la ley de cambio climático. Si no se traduce el impulso en una estrategia tecnológico-industrial, eso es una materialización en el vacío de lo que se quiere hacer", ha advertido.

Por ello, ha subrayado que, "cualquier proyecto que no tenga materialidad en una estrategia tecnológica industrial, y eso se manifiesta en un campo regulatorio de incentivación y de adecuación, no tiene sentido".

"Las palabras se las lleva el viento y tenemos miles y miles de powerpoints respecto a este tipo de cuestiones. Falta la estrategia industrial, porque las cuestiones energéticas no son cuestiones ideológicas en sentido demagógico, sino cuestiones de materialidad tecnológica, industrial y de un equilibrio estable de las diferentes funciones que nos da la naturaleza", ha aclarado.

Como ejemplo, ha dicho que "el equilibrio natural, en materia de agua, en materia de seguridad alimentaria, está ligado también a la seguridad energética y, por eso, la incentivación tecnológica es clara". Por ello, aboga por que "se hable menos y se concite mayor consenso sobre la oportunidad que tiene España en materia tecnológico-industrial en la transición energética". "Es el auténtico desafío", ha aseverado.

ESCENARIO POLÍTICO

Sobre el escenario político, ha resaltado que las empresas necesitan "un marco estable" porque, "si no hay estabilidad, no hay futuro, inversiones ni estrategia". "Me preocupa fundamentalmente que necesitamos una estabilidad y un consenso amplio, porque nos estamos jugando en el periodo 24-29, después de las elecciones al Parlamento Europeo, nuestra posición en el desarrollo tecnológico industrial europeo y nuestra posición en las instituciones comunitarias", ha avisado.

Por ello, ha enfatizado que "es necesario una estabilidad, y esa estabilidad significa consensos amplios". Cuestionado por si esto lo puede dar Pedro Sánchez, ha respondido que, "en estos momentos, lo tiene que dar cualquiera que sea capaz de generar un consenso amplio".