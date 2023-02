La Audiencia de Baleares rebaja 46 condenas por la ley del 'sólo sí es sí'

Además, se han producido seis excarcelaciones

PALMA, 28 (EUROPA PRESS)

Las secciones penales de la Audiencia Provincial de Baleares ha estudiado hasta el momento un total de 111 asuntos susceptibles de revisión tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, conocida popularmente como la ley del 'solo sí es sí', rebajando la Sección Primera un total de 21 condenas, y 25 casos, la Sección Segunda.

Según han detallado desde el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), los magistrados han dictaminado que en 65 de estos casos no procede la revisión y en 46 sí procede la revisión. En concreto, la Sección Primera no ha modificado 39 asuntos y la Segunda no ha cambiado 26.

Además, por el momento se han producido seis excarcelaciones y la Audiencia tiene todavía pendientes de revisar alrededor de 20 procedimientos.