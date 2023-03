La Audiencia de Cantabria juzga este jueves a un acusado de agresión sexual que estaba en busca y captura

La Fiscalía pide para el hombre 8 años de cárcel

SANTANDER, 23 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Provincial de Cantabria juzgará este jueves, día 23, a un hombre acusado de un delito de agresión sexual a una mujer para el que la Fiscalía y la acusación particular pidieron orden de búsqueda y captura por no comparecer en el juicio contra él previsto el pasado 2 de marzo, que no pudo celebrarse.

La Fiscalía pide para el acusado ocho años de cárcel, una multa de 1.800 euros, así como una medida de libertad vigilada tras su salida de prisión durante seis años, y prohibición de aproximarse y comunicar con la mujer durante 15 años.

Asimismo, solicita que indemnice a la mujer en 8.400 euros por las secuelas psíquicas y los perjuicios morales derivados de los hechos.

Según el escrito de la Fiscalía, el hombre propuso a la mujer que fueran a un polígono a ver a unos amigos de él y, una vez en el lugar, la agarró de un brazo, "la metió entre un autobús y la pared, le dio la vuelta por la fuerza y le bajó los pantalones y la ropa interior".

Acto seguido, y pese a la oposición de ella, "teniéndola contra la pared, la penetró vaginalmente, eyaculando fuera y dejando restos de semen en la ropa". En ese momento, la mujer "le dio un codazo y pudo zafarse de él y salir corriendo".

Con posterioridad, el acusado la llamó en repetidas ocasiones y, en una de ellas, le advirtió de que si decía algo la mataba. También le mandó un mensaje diciéndole que si no iba a que le administraran la píldora del día después, se lo contaría a su novio.

Según la Fiscalía, fruto de la violencia empleada por el acusado, la mujer sufrió lesiones en hombro izquierdo, hematomas y escoriaciones en codo y cadera, hematoma en glúteo y ansiedad. Para el fiscal, los hechos constituyen un delito de agresión sexual, otro leve de lesiones y otro leve de amenazas.

La acusación particular, que ejerce la mujer, coincide en su petición de pena con el ministerio público y eleva la indemnización solicitada a 13.184 euros. El juicio se celebrará a las 10.45 horas, en la Sección Primera de la Audiencia.