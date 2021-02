La Audiencia de A Coruña absuelve por falta de pruebas a un padre acusado de abusar de su hija

A CORUÑA, 4 (EUROPA PRESS)

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha absuelto a un padre acusado de abusar de su hija en 2017, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El tribunal indica que la "escueta y repetitiva" declaración de la menor, "por sí sola, sin un mínimo elemento externo corroborador", no puede llevar, sin ningún género de dudas, "a una convicción de que hubiera existido algún tipo de tocamiento o contacto físico que, por denotar un ánimo lascivo, supusiese una agresión a la indemnidad sexual".

El vídeo del día Los ‘siete minutos de terror’

de Perseverance en Marte

También señala que, si bien "la inobservancia de afectación psicológica o emocional no quiere decir que no hayan ocurrido los hechos", no se puede negar "la relevancia que sí pudiera haber tenido la constatación de que, después de esa tarde, se hubiera producido alguna variación significativa en la conducta de la menor", a punto de cumplir cuatro años en el momento de los hechos denunciados.

Además, destaca que "no ha podido extraerse, ni en las exploraciones judiciales, ni por los técnicos que la han entrevistado, ni a través de las declaraciones de su madre, algún detalle que permita indagar sobre la naturaleza de los hechos".