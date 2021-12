La Audiencia Nacional anula una multa de 560.000 euros a Paz Vega, que tendrá que pagar al fisco casi 1 millón

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Nacional ha anulado una sanción de 560.409 euros a la actriz Paz Vega, impuesta hace unos años por la liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los ejercicios 2005-2006, aunque tendrá que abonar los 958.329 euros que le reclama el fisco.

La sentencia del pasado 18 de noviembre, adelantada por 'El Periódico de España' y a la que ha tenido acceso Europa Press, responde a que la defensa de la actriz impugnó la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 2 de noviembre de 2017, por la que se desestima el recurso de alzada que Paz Vega había interpuesto contra la Resolución de 23 de julio de 2014 dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid frente a la liquidación del IRPF correspondiente a los ejercicios 2005-2006, por la cuantía de 958.329,82 euros, y el acuerdo sancionador derivado de la misma, por el importe de 560.409,02 euros.

Y es que durante esos años, Paz Vega era administradora solidaria y accionista al 50% de la entidad Max Club, a través de la que tributaba, mientras que el resto de las participaciones de dicha sociedad durante esos años (50%) pertenecían a su cónyuge.

La inspección concluyó que no había medios reales además de hallar "una serie de gastos que declarados como deducibles no debieron serlo al no estar relacionados con la actividad de la entidad" y "rendimientos del trabajo obtenidos fuera de España no declarados".

Con todo, la Audiencia Nacional considera que la defensa de la actriz ante este caso es "muy débil", por lo que mantiene la reclamación de 958.329 euros, pero advierte "falta de rigor" en cuanto al acuerdo sancionador, por lo que lo anula.

Justo esta semana, la Agencia Tributaria ha publicado la lista de contribuyentes que deben a Hacienda más de 600.000 euros y, entre otras personalidades, continúa debiendo al Fisco María Paz Campos Trigos, nombre real de la actriz Paz Vega, con una deuda de 3 millones.