La Audiencia Nacional rechaza imputar a Planeta por los presuntos trabajos del comisario Villarejo

La Sala de lo Penal ha desestimado un recurso interpuesto por Javier Pérez Dolset

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Nacional ha rechazado imputar al Grupo Planeta por los presuntos trabajos encargados al comisario jubilado José Manuel Villarejo al "no existir indicios suficientes" de la supuesta contratación del ex alto mando policial para investigar a los hermanos Javier e Ignacio Pérez Dolset, propietarios mayoritarios del Grupo Zed.

En un auto de 12 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha rechazado la petición de uno de los hermanos de citar a declarar en calidad de investigado al Grupo Planeta al desestimar el recurso de apelación formulado contra la decisión del juez del 'caso Tándem' de archivar la causa para el presidente de La Razón Mauricio Casals.

La representación de Javier Pérez Dolset se mostró en contra del sobreseimiento al entender que fue Casals quien, "actuando en nombre del Grupo Planeta", encargó a la empresa de Villarejo que redactara un informe --el denominado Proyecto Brod-- para "salvaguardar los intereses del cliente ("K") como consecuencia de las desavenencias mercantiles que pudieran terminar en los tribunales". El empresario sustentó su recurso en la declaración judicial de Villarejo de 11 de marzo de 2020 y alegó que existía una "conexión" entre Planeta y el presidente de La Razón.

Por ello, en el marco de su escrito, Peréz Dolset pidió que se revocara el archivo y que se tomara declaración en calidad de investigados a José Crehueras Margenat, José Lara García, Luis Elías Viñetas y Enrique López López, así como del propio Grupo Planeta.

DESESTIMA EL RECURSO DE PÉREZ DOLSET

En su auto, la Audiencia Nacional ha asegurado que "no existe rastro documental que permita identificar de forma indubitada al cliente (K)". De hecho, ha precisado que Villarejo no señala al presidente de La Razón como el cliente del "Proyecto Brod". En este sentido, ha explicado que el comisario "simplemente" afirma que éste tenía interés sobre los hermanos Pérez Dolset en un "contexto de charlas informales" que "no permite fundamentar la imputación que se pretende".

"Consecuentemente, al no existir indicios suficientes ni respecto al ya investigado Mauricio Casals ni para llamar al proceso como investigados a las personas físicas y jurídicas a que se refiere la parte apelante (...) el recurso debe ser desestimado", ha señalado la Sala, que respalda al juez instructor y confirma el sobreseimiento provisional y archivo. Con esta resolución, los magistrados han descartado también la imputación del Grupo Planeta.