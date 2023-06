La Audiencia de Orense absuelve a dos acusados de agredir sexualmente a dos menores que se habían escapado de un centro

ORENSE, 26 (EUROPA PRESS)

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Orense ha absuelto a dos acusados de agredir sexualmente a dos menores que se habían escapado de un centro, tras determinar que los hechos no han quedado acreditados.

Según recoge el auto, los hombres conocieron a las mejores en enero de 2021, en las inmediaciones de un centro comercial de Ourense, después de que éstas se fugasen del centro de menores en el que residían.

El tribunal asegura que, tras desplazarse al domicilio de los procesados, ambas parejas "mantuvieron por separado contacto sexual", tras lo cual las menores abandonaron la vivienda.

No obstante, los magistrados subrayan en la sentencia que la declaración de las denunciantes, "único elemento de cargo en que las acusaciones fundamentan su tesis acusatoria", no puede ser calificada "de perseverante y coincidente en sus versiones inculpatorias". Además, indican que "no media corroboración periférica alguna". El fallo no es firme, pues contra él cabe presentar recurso ante el TSXG.