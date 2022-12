La Audiencia de Las Palmas rebaja de 5 a 3 años y 11 meses la pena a dos varones por tentativa de agresión sexual

Se mantiene la condena de 9 años a un tercer implicado por agresión sexual con acceso carnal

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 (EUROPA PRESS)

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha rebajado de 5 años a 3 años y 11 meses de prisión la condena a dos varones por un delito de agresión sexual en grado de tentativa, en concreto a uno de ellos como autor y a otro como cómplice.

Además, según el auto del 2 de diciembre, se ha mantenido la condena de 9 años de cárcel para un tercer varón implicado por un delito de agresión sexual con acceso carnal.

En este sentido, se da la circunstancia de que los tres varones han sido trasladados a Mauritania para cumplir sus condenas en virtud de un Convenio entre España y el país africano.

Estas decisiones han tenido lugar después de que la defensa de los condenados solicitara la revisión de la sentencia ante la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre de Garantía Integral de Libertad Sexual que modifica los límites inferiores de algunos tipos penales relativos a los delitos contra la integridad sexual, la conocida ley del 'solo sí es sí'.

Por ello, la sala entendió que no correspondía revisar la pena al condenado por agresión sexual con acceso carnal al no exceder la pena impuesta --9 años-- las penas que se podrían imponer --4 a 12 años-- con la nueva ley y no existir ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad penal.

En cuanto a los dos otros dos condenados por agresión sexual en grado de tentativa, la Audiencia ha valorado que sí tenía que revisarse al haber impuesto una pena --5 años-- que excedería el límite máximo de la nueva ley --4 años--.