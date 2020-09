La Audiencia de Pontevedra concluye que el 'rey de las orquestas' está en condiciones de ser juzgado

El acusado se acoge a su derecho a no declarar: "No estoy preparado, no estoy en condiciones"

PONTEVEDRA, 21 (EUROPA PRESS)

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha concluido este lunes que Ángel Martínez Pérez 'Lito', conocido como 'el rey de las orquestas en Galicia', se encuentra en condiciones de ser juzgado ya que tiene "capacidad de comprensión" suficiente y "es capaz de participar en su defensa".

Este lunes se ha celebrado la primera sesión del juicio en el que 'Lito' está acusado de un delito contra la hacienda pública, que supuestamente cometió desde su responsabilidad como consejero delegado de la empresa Representaciones Lito, dedicada a actividades recreativas, culturales y deportivas.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado le acusan de haber defraudado a la Agencia Tributaria en el pago del impuesto de sociedades, del IVA y de la renta. Según el Ministerio Público, el acusado ocultó a Hacienda 26 y 24 millones de facturación en los ejercicios de 2011 y 2012, defraudando así una cantidad cercana a los 9 millones de euros. El fiscal pide que sea condenado a catorce años de prisión.

En esta primera sesión del juicio se han presentado las cuestiones previas, en su mayoría referidas al estado de salud de Ángel Martínez Pérez y con el fin de determinar si le permitía someterse con todas las garantías a este proceso judicial ya que sufre una patología neurológica degenerativa.

Una forense psicóloga del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) sostuvo ante el tribunal que la capacidad de comprensión del acusado "está intacta" decantando la decisión de los magistrados de la Sección Cuarta y resolviendo esta cuestión.

El abogado del 'rey de las orquestas', Carlos Seoane, considera que este criterio vulnera el derecho de defensa de su cliente cuyo estado de salud ha empeorado en los últimos años como demostraría el proceso que está en marcha en un juzgado de Pontevedra para su incapacitación civil.

DERECHO A NO DECLARAR

El acusado se acogió a su derecho a no declarar. "No estoy preparado, no estoy en condiciones", ha asegurado, y ahora la vista oral continuará el jueves con el interrogatorio al representante legal de Representaciones Lito.

La Audiencia Provincial había condenado a Ángel Martínez a 12 años de prisión por estos hechos, pero el Supremo anuló posteriormente la sentencia y obligó a repetir el juicio al entender que la empresa debía tener su propia representación legal en el proceso, que hasta entonces coincidía con la del acusado.

"Ahora hay que valorar, se vuelve a practicar la prueba y el tribunal volverá a decidir, que puede decir lo mismo o puede decir lo contrario", ha recordado el fiscal del caso, Augusto Santaló.