Los auditores de la UE recomiendan definir una nueva estrategia europea para el turismo

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Los auditores de la Unión Europea recomiendan definir una nueva estrategia europea para el turismo en el continente, tras constatar que los proyectos relacionados con el turismo financiados en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) ofrecen resultados dispares.

Según un informe especial publicado este martes por el Tribunal de Cuentas Europeo, algunos de estos proyectos eran sostenibles y contribuyeron a promover el turismo en la región, otros solo tuvieron un impacto limitado. En varios casos, la planificación y unos procesos de selección de proyectos deficientes dieron lugar a que se redujera su alcance, se superara el presupuesto previsto y se produjeran retrasos.

La Unión Europea es la región más visitada del mundo, ya que en 2019 fue el destino de alrededor del 37% del turismo internacional y representó el 9,9% de su PIB y el 11,6% de todos sus puestos de trabajo.

Un miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe, Pietro Russo, ha lamentado que el impacto de la pandemia de Covid-19 ha sido "dramático" para el sector turístico de la UE y los flujos turísticos, lo que ha hecho que los ingresos generados por el turismo experimentaran "una fuerte caída".

"Pero este impacto inmediato no es el único reto al que se enfrenta el sector turístico de la UE, también tendrá que hacer frente a otras dificultades a más largo plazo relacionadas con su transformación ecológica y digital, y su competitividad, sostenibilidad y resiliencia", ha añadido

Los auditores detectaron los siguientes problemas en los indicadores empleados para medir el éxito de los proyectos turísticos financiados por el FEDER: la legislación del FEDER para el período 2014-2020 incluía un indicador común de ejecución para inversiones en el sector del turismo, pero no fue usado por los Estados miembros; además, no se emplearon indicadores comunes de resultados durante ese período, y los indicadores de ejecución no pueden medir todos los logros previstos de los proyectos.

Por ello, los auditores instan a los Estados miembros a aplicar procedimientos de selección a las inversiones en turismo financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para apoyar esta nueva orientación estratégica.

NO HAY PARTIDA DE TURISMO EN EL PRESUPUESTO DE LA UE

En el período 2014-2020 no hubo en el presupuesto de la UE una partida dedicada al turismo. La Comisión Europea definió la estrategia para el turismo de la UE actual en el año 2010 y puede prestar apoyo financiero al turismo a través de diversos programas de la UE. Así será también para el período 2021-2027.

Por tanto, la UE desempeña un papel complementario en la política de turismo, consistente en apoyar y coordinar las medidas adoptadas por los Estados miembros.