Augusto Algueró, hijo de Carmen Sevilla, revla cómo se encuentra la inolvidable actriz

MADRID, 23 (CHANCE)

El estado de salud de Carmen Sevilla se ha convertido en toda una incógnita. Enferma de alzheimer desde hace años, e ingresada en una residencia a las afueras de la capital, la inolvidable actriz, de 90 años, está "muy bien cuidada", según nos desvela su hijo Augusto Algueró, en una de las escasas entrevistas que concede el director.

- CHANCE: ¿Cómo está Carmen Sevilla?

- AUGUSTO: Bien, muy bien, muchas gracias. Está muy cuidada, muy mayorcita pero muy cuidada y muy bien, yo todas las semanas la veo y gracias a Dios veo que no tienen ningún sufrimiento, ningún dolor, los médicos me dicen que estemos tranquilos, que no está sufriendo. Está tranquila pero muy mayorcita.

- CH: Supongo que habrás vivido este confinamiento asustado por ti y por ella.

- AUGUSTO: Por todos, por la familia, por seres queridos, compañeros de profesión, amigos... por mi madre también. He tenido un contacto cercano y directo con la residencia en la que se encuentra y gracias a Dios la están cuidando muy bien, le doy las gracias a todos los profesionales que la atienden y que dure muchos años si Dios quiere.

- Seguro que sí, felices fiestas para todos. Feliz 2021, el 2020 tengo unas ganas de que se marche, mucha salud para todos.