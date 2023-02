Aurica Capital toma una participación minoritaria en Grupo Viatek por 15 millones

La compañía factura 30 millones al año y tiene un 15% de margen

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Aurica Capital ha tomado una participación minoritaria en el accionariado del Grupo Viatek, un proveedor de infraestructuras y servicios tecnológicos para Telefónica, entre otros, por 15 millones de euros.

El acuerdo entre el fondo de inversión y la empresa permitirá ampliar en otros diez millones de euros la inyección de capital para elevar la participación de Aurica Capital hasta el 49%, según un comunicado.

Viatek fue fundada en el 2000 en Málaga y, además de su negocio tradicional de servicios de ingeniería e instalación de proyectos de telecomunicaciones, está apostando por sectores como la seguridad y las energías renovables.

La compañía factura 30 millones de euros al año, con un margen sobre el beneficio bruto de explotación (Ebitda) en torno al 15%, y cuenta con 350 empleados que operan en España, Chile, Perú y Colombia. Además, el grupo se ha adjudicado un nuevo contrato de Telefónica en Alemania, lo que supondrá su desembarco en el país.

"La decisión de invertir en Viatek se ha basado en su sólido posicionamiento en el sector TIC y su vinculación con las 'smart cities'. Estamos convencidos de que nuestro soporte permitirá a la compañía ejecutar de forma exitosa el plan de crecimiento a nivel internacional sin perder su esencia e identidad", ha señalado el director de Inversiones de Aurica Capital, Borja Casanovas.

El consejero delegado y socio fundador de Viatek, César Caballero, ha destacado la entrada de un "socio estratégico" como Aurica en la compañía, así como el impulso que puede suponer para la internacionalización del grupo.

A medio plazo, el plan de desarrollo de la compañía contempla entrar en el mercado británico y ampliar su presencia en Latinoamérica.

One to One ha asesorado a Viatek en la operación, mientras que GNL Russell Bedford y Fide Partners han asesorado a Aurica, que ha realizado esta operación a través de su fondo Aurica IV, cuyo primer cierre se ha producido por encima de los 200 millones de euros y acumula tres operaciones en seis meses.