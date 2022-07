Autorizan la vuelta a 100 viviendas en Alhaurín el Grande ante la evolución del fuego

Los efectivos terrestres continuarán trabajando para estabilizar el incendio con distintas estrategias

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

La dirección operativa y de extinción del Plan Infoca ha autorizado en la noche de este sábado el regreso de vecinos a un centenar de viviendas de la zona alta de La Paca, en Alhaurín el Grande (Málaga), ante la evolución del incendio forestal que afecta a tres términos municipales malagueños desde este pasado viernes.

Así lo han indicado la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, y el viceconsejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, quienes han comparecido ante los medios de comunicación junto al subdirector del Centro Operativo Provincial (COP) del Infoca, Alejandro Molina, en el Puesto de Mando Avanzado (PMA).

Todos han aludido a la complejidad que se ha producido durante la tarde y que ha obligado a actuar de manera preventiva con más desalojos. En este sentido, Sanz ha especificado que se ha tomado "alguna decisión de nuevas evacuaciones de viviendas, especialmente en Alhaurín el Grande, en la zona de Puerto de Pescadores, Alhaurín Golf y la zona de El Chorro". Finalmente no fue necesario evacuar a los de Los Condes y Altaverde.

Por tanto, los habitantes de en torno a 100 viviendas de la parte alta de La Paca, por encima de la carretera de Ardalejos y la A-404, "recuperan la normalidad de vuelta a sus casas". Esto se une a las otras 100 viviendas, con 765 vecinos, de Lauro Golf, en Alhaurín de la Torre, que en la mañana del sábado pudieron regresar.

En este momento, aproximadamente hay 1.500 viviendas afectadas por los desalojos, ha informado Antonio Sanz, quien ha recordado que todos los vecinos pueden ir al polideportivo municipal de Alhaurín el Grande y al pabellón El Limón de Alhaurín de la Torre, donde hay casi un centenar de personas, especialmente en el del primer municipio tras las evacuaciones ordenadas en las últimas horas.

"Seguimos atendiendo todas las necesidades, los traslados de personas con movilidad reducida y cualquier circunstancia nueva", ha incidido Sanz, quien ha destacado también la asistencia de Emergencias 112 Andalucía, Cruz Roja y las 12 agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de la provincia así como que los ayuntamientos de los dos 'Alhaurines' tienen activados sus planes de emergencia.

EVOLUCIÓN DURANTE LA TARDE

El subdirector del Centro Operativo Provincial ha admitido que la tarde de este sábado ha sido "compleja" por las condiciones meteorológicas, lo que ha provocado "un foco secundario en la zona más al oeste" del fuego. Esto, ha añadido a los periodistas, "ha generado una propagación bastante virulenta pero ahora mismo está mucho más tranquila".

Ha sostenido que la zona del término municipal de Mijas "no presenta llama activa, aunque seguimos trabajando y rematando puntos calientes". Además, hasta el ocaso, en la zona que limita con la urbanización Pinos de Alhaurín, la más al este del fuego, se ha continuado trabajando con medios aéreos y terrestres, acometiendo "un trabajo efectivo, pero queda mucho por hacer".

La zona norte del incendio forestal, declarado el pasado viernes en el Paraje El Higuerón de Mijas, es "bastante tranquila, con poco frente de llama activo pero de vez en cuando hay alguna pequeña reproducción y hay que seguir manteniendo la precaución". Durante la noche, ha recalcado Molina, se continuará con los medios terrestres realizando las maniobras determinadas por los especialistas del Infoca, mediante líneas de defensa, fuego técnico, extendido de manguera, etcétera.

Por su parte, la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible ha insistido en que la situación está "más calmada" que en las horas más dificultosas de la tarde, donde hubo "repunte" en alguna zona, permitiendo que los efectivos continúen con su labor.

En la lucha contra el fuego, ha recalcado, han trabajado durante el día hasta 400 efectivos y 19 medios aéreos. En este momento ha dicho que hay unos 250 bomberos forestales que tienen que hacer frente a unas condiciones orográficas "muy complejas": "Se requiere de muchos medios aéreos, eso no significa que los hombres y mujeres no tengan que rematar al pie pero en distintas zonas no pueden llegar al ser muy escarpadas".

Crespo ha vuelto a agradecer a todos los efectivos del Plan Infoca y del resto de dispositivos, como 112 Emergencias Andalucía, Protección Civil o los bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación y de otros parques su colaboración, así como la "gran labor" de los alcaldes de Alhaurín el Grande, Toñi Ledesma; y Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova.

"Han estado en todo momento ayudando a este dispositivo para trabajar coordinadamente y quiero agradecer su labor y a los cuerpos y fuerzas de seguridad, 112, policías locales, etcétera", ha añadido la titular andaluza de Desarrollo Sostenible.