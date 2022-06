AV.-Barones del PSOE auguran el triunfo de Espadas para que Andalucía retome a sus modelos de gobierno progresistas

CÓRDOBA, 12 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta en las elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio, Juan Espadas, ha recibido este domingo en Córdoba el apoyo y el calor de siete presidentes autonómicos socialistas.

Espadas ha escuchado mensajes donde el denominador común ha sido remarcar la relevancia del socialismo andaluz en el conjunto de este partido en España, en el diseño del rumbo del Estado autonómico y se le ha alentado a volver a las políticas socialistas practicadas en Andalucía por cuanto, como ha sostenido el presidente aragonés Javier Lambán "no vengo a enseñaros nada, porque los sabéis todo y sois vosotros los que nos habéis enseñado a los demás en 40 años".

Lambán ha sostenido que "el milagro andaluz no es de los últimos tres años, se debe a los 40 años de gobernanza del PSOE, en la que va de Escuredo a Susana Díaz", momento en que ha instado a "Juan Espadas a ser digno continuador" de sus antecesores, "pertrechado en sus habilidades y saberes".

En un acto, denominado 'Gobernanza socialista en las comunidades autónomas', Espadas ha contado este domingo con el apoyo de los presidentes de Asturias, Adrián Barbón; La Rioja, Concha Andreu; Aragón, Javier Lambán; la Comunidad Valenciana, Ximo Puig; Extremadura, Guillermo Fernández Vara; Baleares, Francina Armengol, y Canarias, Ángel Víctor Torres.

El presidente valenciano Ximo Puig se ha preguntado "qué hubiera sido del Estado de las Autonomías sin Andalucía" tras considerar que "el 28F fue fundamental para Andalucía y el Estado de las Autonomías, la España que queremos", por cuanto ha esgrimido que el escenario alternativo hubiera sido "una España de varias velocidades", mientras que ha hecho un reconocimiento expreso al socialismo andaluz para proclamar que "Andalucía estuvo ahí" y que el partido que "estuvo impulsando a Andalucía fue el PSOE".

"Es la gran aportación que habéis hecho el socialismo andaluz", ha proclamado Puig.

El presidente extremeño Guillermo Fernández Vara ha puesto el foco en lo que ha descrito como "ahora toca estar en un momento crítico de vuestras vidas", para lo que se ha valido de su propia experiencia sobre "gobernar después de gobiernos del PP".

"Lo peor es lo que no se ve", ha esgrimido Fernández Vara, para apelar entonces a "lo más sútil, que toca luego mucho tiempo para cambiar", en alusión al diseño de políticas para avanzar hacia la privatización frente al modelo público, y aun cuando ha asegurado que "no me quiero poner dramático", ha trasladado que "es un momento importante por un cruce de caminos".

"Esta semana no hagáis caso de las encuestas, la encuesta es la del día 19, la válida, la real, la que importa", ha afirmado el presidente de Extremadura.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))