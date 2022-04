Por Ávila rechaza apoyar a un presidente que "no cumple lo que promete y se olvida de las personas"

VALLADOLID, 11 (EUROPA PRESS)

El procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual Muñoz, ha asegurado que no apoyará la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco porque es un presidente que "no cumple lo que promete y se olvida de las personas".

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante su intervención en el pleno de investidura que se ha celebrado hoy en las Cortes. En este foro, Pascual Muñoz ha recordado que era el segundo debate investidura "en menos de tres años" y que el discurso del candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido "más de lo mismo".

"Veremos si esta etapa es tan fuerte, estable y duradera como ha prometido estos días", ha ironizado para lamentar que el candidato a la Junta se "olvida de las personas". "Ávila está a la cola en empleo e industrialización", le ha recordado a Mañueco para incidir en que sigue habiendo carencias en infraestructuras y sanidad y que todas las promesas en estos dos años y medio se han quedado "en agua de borrajas".

Porque, ha reconocido, lo que más le ha indignado es que en todo este tiempo "no se haya hecho nada" por paliar la "deuda histórica" que la Comunidad tiene con su provincia y también que se haya amparado en un adelanto electoral "que nadie entiende" con "pactos inexistentes" con tal de sacar "rédito político" para mantener su "sillón" que es lo "único que interesa", a su juicio, a Mañueco. "Nos ha traicionado", ha sentenciado.

De ahí que, según ha confesado, haya afeado a Mañueco por pagar con el "olvido" la confianza que él depositó "en su palabra". "Castilla y León y Ávila merece un presidente que cumpla lo que promete y no les abandone a las primeras de cambio", ha argumentado.

Al hilo de estas palabras ha evidenciado que tiene a trabajadores de sectores esenciales "desmotivados y desesperados" y se ha preguntado por todo aquello que se aprobó en las Cortes y que duda se vaya a cumplir. "¿Qué va a pasar con la comisión de investigación de las residencias?, ¿y del incendio en la Sierra de la Paramera? Queremos que se siga investigando", ha subrayado.

También ha afeado a Mañueco por acusarle de "mercadear a sus espaldas" en referencia a la decisión de adelantar las elecciones por parte de la Junta en la "traición" que Ciudadanos, PSCyL y Por Ávila preparaban con los presupuestos. "Soy un hombre de palabra" le ha advertido para reprochar unas elecciones en "el momento con más contagios, con los trabajadores del sistema sanitario desbordados y con condiciones laborales precarias y la falta de oportunidades de los jóvenes para encontrar empleo".

Por último, ha insistido en que Ávila y Castilla y León "no merece" un presidente que genere "desigualdades", si bien ha advertido de que su voto negativo no quiere decir que vaya a tener a la formación "en contra toda la legislatura". "Estamos abiertos para dialogar y consensuar, porque en todo lo que sea bueno para Ávila y Castilla y León me encontrarán siempre", ha apuntado para, no obstante, asegurar que estará "vigilante" con las "posturas e iniciativas" de la Junta con la provincia abulense.