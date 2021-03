AVT acusa al Gobierno, en el aniversario del 11M, de blanquear a los terroristas y reprocha a Sánchez que no les reciba

Denuncia que las víctimas ahora son "molestas" para la mayoría del arco parlamentario, rechazan a políticos volubles y piden un proyecto sólido

La presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, ha acusado al Gobierno este 11 de marzo de blanquear a los terroristas y ha aprovechado la ocasión para reivindicar que asistieron al acto de destrucción de armas utilizadas por grupos terroristas, que se celebró en Valdemoro, para poder decir a Sánchez "a la cara" lo que les gustaría decirle en una reunión si aceptara recibirles.

Así lo ha expresado Araluce durante su intervención en el acto de conmemoración del 'Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo' por el 17 aniversario del atentado del 11-M que se ha celebrado este jueves en el Bosque del Recuerdo del Parque del Retiro y tras un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del terrorismo.

Araluce ha insistido en que, en varias ocasiones, le han solicitado a Sánchez "en múltiples ocasiones" un encuentro y ha explicado que AVT no asistió al acto para aplaudir a Sánchez ni tampoco porque consideren que sea la foto de la derrota de ETA, ni del final del terrorismo. "Lo hicimos como homenaje a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También como homenaje a los cientos de víctimas de esas armas", ha añadido.

Además, ha señalado que, durante todo el acto una idea no dejaba de rondarle la cabeza. "Y era que una de esas armas era con la que habían asesinado a mi padre", ha proseguido. Así, ha relatado que, nada más terminar y sin que pudiera irse, se acercó al presidente y le pidió que mirara esas armas.

"Presidente, esas armas han sido utilizadas para asesinar a nuestros seres queridos, esas armas las empuñaban los que cada viernes acercas a cárceles más próximas a su domicilio sin exigirles nada a cambio y sin colaborar con la justicia", ha sostenido Araluce.

En este sentido, ha remarcado que las victimas viven tiempos complicados en los que el "enaltecimiento" de los terroristas y la "incitación a la violencia" se le llama libertad de expresión y en los que, según la presidenta de la asociación, a los terroristas se les define como luchadores por la libertad y se aboga por la derogación de la dispersión "sin exigir nada a cambio", ha enfatizado. Asimismo, ha criticado que los terroristas sean recibidos en sus pueblos como héroes. Por ello, ha calificado al Ejecutivo de "pasividad" y, cuando no, de ser "cómplices".

"VOLVEMOS A SER MOLESTAS"

Araluce ha censurado que, 40 años después, las víctimas del terrorismo "vuelven a ser molestas" para la mayoría del arco parlamentario. En concreto, ha lamentado que "cada vez que alguien alza la voz, se les acusa por alentar las teorías de la conspiración" y ha puesto en relieve que recientemente la Audiencia Nacional haya concedido el tercer grado a Antonio Toro y que, en este contexto, en 2023 solo quedarán tres terroristas "cumpliendo condena por esta masacre".

"Debemos trabajar para que no nos hagan invisibles porque hacer invisibles significa enterrar las reivindicaciones de verdad memoria y justicia. Allanar el camino a los que defienden que la reclamación de justicia es venganza, de memoria es rencor, de verdad es engaño y de dignidad es odio", ha enfatizado.

Además, ha culpado al Gobierno y a la mayoría del arco parlamentario de abogar por la institucionalización de los principales enemigos de las instituciones para que las víctimas queden "como algo de otro tiempo".

RECHAZAN IDEAS VOLUBLES

Araluce ha dedicado el final de su intervención a expresar diez reclamos que, desde AVT, advierten al Gobierno. Así, en primer lugar, ha aclarado que ETA es una organización terrorista y no una banda, al tiempo que ha asegurado que "no ha sido derrotada". "ETA consiguió por dejar de matar lo que no consiguió matando", ha espetado para después explicar que han conseguido volver a las instituciones para "ahora ser decisivos políticamente e impulsar desde las instituciones reivindicaciones históricas de ETA como el fin de la dispersión y la amnistía de los presos".

Asimismo, ha criticado que no entregaron las armas y que "no son presos vascos" porque "no están en la cárcel por ser vascos". Además, ha señalado que las cartas que están firmando tienen el único objetivo de "mejorar su situación penitenciara" y, para Araluce, "sin colaboración con la justicia no hay verdadero arrepentimiento" y que, a día de hoy, "ninguno de los 154 presos acercados lo ha hecho".

Por ello, AVT exige al Ejecutivo de Sánchez que aplique la legislación penitenciara con firmeza para que no se convierta en la puerta de atrás del derecho penal y que, por extensión, se exija la colaboración con la justicia como una variable más para valorar el pronóstico favorable de reinserción de los etarras. "No es venganza, es reclamar justicia", ha deslizado.

Además, ha pedido que se redoblen esfuerzos para recuperar a los terroristas huidos y, sobre Bildu, ha señalado que es el partido heredero del brazo institucional de ETA y que los 'ongi etorris' "no son manifestaciones de alegría, ni recibimientos, sino homenajes al asesinato y la extorsión".

"Hay una estrategia clara y ellos tienen la determinación de culminar su plan. Frente a ello, no nos valen ideas volubles o propuestas vacías de contenido destinadas a entrar en 140 caracteres, ni políticos que un día dicen una cosa y al día siguiente la contraria", ha zanjado dejando claro que necesitan un "proyecto sólido" que "desenmascare a los responsables".