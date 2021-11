La AVT critica que Bildu sea "socio prioritario" en Navarra y España, y Chivite destaca su compromiso con la memoria

PAMPLONA, 10 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, ha criticado que EH Bildu sea considerado un "agente político más" y un "socio preferente" en Navarra y el Estado. Mientras que la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, ha resaltado el "compromiso claro con la memoria" de su Ejecutivo para "evitar el olvido o distorsiones sobre lo que es y ha sido el terrorismo".

Así se han manifestado durante el acto de inauguración de la exposición 'Vivir sin miedo, vivir sin memoria', promovida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y que ha contado con la asistencia de la presidenta Chivite, representantes del Gobierno foral, el delegado del Gobierno en Navarra y parlamentarios de Navarra Suma, PSN, Geroa Bai, EH Bildu e Izquierda-Ezkerra.

La muestra está compuesta por una selección de fotografías y documentos audiovisuales dispuestos en 22 biombos, tres pantallas y una serie de paneles y soportes accesorios. Permanecerá abierta al público en el Atrio de la sede de la Cámara hasta el 24 de noviembre, en horario de 10 a 20 horas, de lunes a viernes, y los sábados, de 11.30 a 14.00.

En su intervención, Maite Araluce ha afirmado que la exposición recorre "la verdadera historia del terrorismo en España" pero, sobre todo, es una muestra que reconoce a "los verdaderos héroes de la nuestra sociedad", las víctimas del terrorismo, que "nos han enseñado lo que es el miedo, el dolor, la indefensión y la injusticia, pero también el verdadero significado de valentía, dignidad y coraje".

Araluce ha remarcado que "miedo y memoria son dos notas definitorias de las víctimas del terrorismo". En este sentido, ha señalado que el miedo "ha imperado en el País Vasco y Navarra por culpa de ETA" que "sin justificación, decidieron que el asesinato, la extorsión y la amenaza serían sus instrumentos para la consecución de sus objetivos". Un miedo que se "acentuaba" en las víctimas, ya que ETA "no se conformaba con matar" sino que después "señalaba, justificaba y seguía presionando hasta conseguir que las víctimas abandonáramos nuestra tierra".

"ETA ha dejado de matar pero el escarnio en la calle continua" con los recibimientos a presos, pintadas en favor de la banda y "asaltos" a las placas y monolitos que recuerdan a las víctimas. Una situación, ha dicho, que se traslada también a las instituciones donde "las víctimas tenemos que soportar que quienes defienden que el uso de la violencia estuvo justificado sean considerados un agente político más y que en algunos casos, como aquí en Navarra, su apoyo sea utilizados para mantenerse en el poder".

Ha criticado, además, que sean "socios prioritarios" tanto en Navarra como en el Estado para aprobar presupuestos y ha aseverado que "por mucho que sean legales, que ponemos en duda, no podrán ser morales mientras no defiendan que la violencia de ETA no tuvo ninguna justificación".

"Bildu no es un partido progresista ni tiene una agenda social, es el partido heredero del brazo institucional de ETA", ha manifestado Araluce, que ha considerado el reconocimiento del daño a las víctimas por parte de la coalición "otro teatro más". "Hasta que no pidan perdón por ser el altavoz y el brazo institucional de los asesinos y no faciliten que los asesinos etarras colaboren con la justicia para resolver los casos aún pendientes de resolución, no tendremos nada que tratar con ellos", ha sentenciado.

De la misma manera, ha recordado que la AVT ha presentado una enmienda de modificación del Código Penal para tipificar el delito de humillación a las víctimas como un delito de enaltecimiento del terrorismo. "Ahora sí va a quedar claro quién está con las víctimas y quién está con los verdugos; quién nos apoya sin fisuras y quién debe demasiado al heredero del brazo institucional de ETA", ha recalcado.

Por otro lado, Maite Araluce ha valorado el "buen trabajo" de la Dirección de Paz, Convivencia y Derechos Humanos a través de con acciones como el acto el 11 de marzo por las víctimas del terrorismo, la colocación de placas conmemorativas o la inclusión de la unidad didáctica sobre el terrorismo en las aulas. No obstante, ha opinado que "queda mucho trabajo por hacer", citando la modificación de la Ley Foral de ayuda a las Víctimas del Terrorismo.

La presidenta de la AVT ha destacado que "aunque hemos avanzado, queda mucho por hacer y de que hagamos ahora nos jugamos que la muerte de nuestros seres queridos haya sido en vano y en balde" y la "fortaleza de nuestra Estado de Derecho frente al chantaje y amenaza de los totalitarios".

"COMPROMISO CLARO CON LA MEMORIA"

Por su parte, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha subrayado que esta exposición "debe ser no sólo una gran labor de búsqueda, recopilación y elaboración" sino también "un incentivo más para la reflexión y para seguir trabajando" en favor de las víctimas, para las que ha trasladado "nuestro cariño, empatía, apoyo, reconocimiento y nuestro trabajo".

Chivite ha destacado que "documentar la historia, trasladar los testimonios en primera persona, hacer estudios rigurosos, divulgar la historia, acercar, educar, son tareas a las que nos dedicamos el Gobierno de Navarra" desde un "compromiso claro con la memoria" que, ha reivindicado, como "un pilar fundamental para evitar el olvido o distorsiones sobre lo que es y ha sido el terrorismo" y para "inculcar valores democráticos y cívicos de paz, de no violencia, de convivencia, respeto y libertad".

En este sentido, se ha referido al estudio realizado sobre el conocimiento del terrorismo en el ámbito escolar que, tras conocer sus resultados, "nos ha removido" y "no ha alertado del importante porcentaje de jóvenes que justifican o no tienen clara su posición con respecto al uso de la violencia para lograr objetivos políticos". Un estudio que ha revelado, también, "el desconocimiento de lo que fue ETA, de sus víctimas, de la historia".

Por ello, ha incidido en la necesidad de "seguir el camino emprendido", citando un Plan de Convivencia "participado y necesario", políticas de memoria "que pasen por las aulas" así como el trabajo institucional y con las asociaciones de víctimas.

A este respecto, ha destacado el convenio firmado entre el Ejecutivo foral y la AVT para la realización de acciones como la red de escuelas con memoria. Y ha destacado la disposición de su Gobierno para desarrollar "cuantas acciones contribuyan al conocimiento y la memoria".

La consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo ha puesto en valor el convenio firmado entre el Gobierno de Navarra y la AVT para impulsar iniciativas para "mejorar la atención a las víctimas del terrorismo" y que "refuerza el trabajo colaborativo con la AVT en la atención necesaria a las víctimas del terrorismo y su reconocimiento público pero que también pretende avanzar en la visibilización de esa realidad de terror e inhumanidad promoviendo estudios, jornadas y acciones de sensibilización sobre la realidad de las víctimas".

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, que ha abierto el acto, ha dado la bienvenida a la representante de la AVT a "la casa de las personas que han sufrido injustamente la violencia y el terrorismo". Ha destacado que para el Parlamento foral es "imprescindible contribuir a conocer la verdad del terrorismo" y ha incidido en la necesidad de transmitir esta realidad a las nuevas generaciones para "no repetir errores del pasado".

El presidente de la Cámara foral ha considerado que "sobran discursos para utilizar a las víctimas" y ha resaltado la "apuesta institucional por el reconocimiento y reparación de las víctimas" en Navarra "es inequívoco" sin bien ha recalcado que hay ámbitos en los que seguir trabajando como las "manifestaciones inadmisibles" que son los 'ongi etorris' que "revictimizan y que de ninguna manera podemos tolerar".