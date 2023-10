La AVT culpa al PSOE de que el proyecto político de ETA esté "más vivo que nunca" en el 12 aniversario de su cese

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, ha culpado al PSOE de que el proyecto político de ETA esté "más vivo que nunca" en el 12 aniversario del cese definitivo de su actividad armada, advirtiendo de la "muy alta" probabilidad de que el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, se convierta en el próximo Lehendakari.

En la clausura del seminario 'Lecciones de la derrota de ETA' celebrado este viernes en el Senado, Araluce ha lamentado que, "desgraciadamente", en la actualidad es "cuando menos se puede hablar" de la derrota de ETA ya que su proyecto político "está más vivo que nunca".

De esta realidad ha culpado a los socialistas, quienes con su "reconocimiento" a Bildu como un "agente político válido" y socio para gobernar habrían llevado a que su coordinador general, Arnaldo Otegi, tenga altas probabilidades de ser el próximo Lehendakari.

"Este blanqueamiento de Pedro Sánchez y del PSOE reconociendo a Bildu, no solo como un agente político válido sino como socios para gobernar, nos hace pensar que hay una probabilidad muy alta de ver como próximo Lehendakari a Otegi", ha explicado la presidenta de la AVT.

En este sentido, ha señalado que el actual Gobierno ha "cedido" ante "reivindicaciones históricas de ETA", como la derogación de la política de dispersión o el traspaso de las competencias penitenciarias al Gobierno vasco. Por ello, ahora teme la "derogación de algunas leyes que son clave", como el Código Penal de 2003 que implica el cumplimiento íntegro de las condenas e impide que los presos de ETA se descuenten las condenas cumplidas en Francia.

Esto, para Araluce, permitiría "ir vaciando las cárceles paulatinamente" y demostraría que la banda terrorista puede conseguir "sin matar lo que no consiguió matando".

"NOS TENDRÁN ENFRENTE"

En el 12 aniversario del fin de ETA, la presidenta de la AVT ha advertido de que su asociación estará "enfrente" y no dará "ni un paso atrás" frente a las decisiones políticas "lesivas para las víctimas del terrorismo".

"Es públicamente conocida la postura de la AVT contraria a cualquier tipo de negociación con terrorismo, con independencia del color del Gobierno que la llevará a cabo", ha aseverado.

Volviendo a la actualidad política, ha censurado que en la actualidad ya no solo se negocia con terroristas, sino que además "se está gobernando con terroristas", mencionando a Otegi, con quien Sánchez "no solo negocia y gobernará", sino que legitimará a una formación liderada por "un antiguo miembro de la organización terrorista que no ha respondido por sus crímenes".

"Ya no es que solo que (Otegi) siga sin condenar lo que hizo ETA, sino que por lo que parece él mismo ha participado en numerosos atentados que a día de hoy siguen sin esclarecerse", ha añadido Araluce durante su intervención, lamentado que los crímenes presuntamente cometidos por el coordinador general de Bildu ya habrían prescrito.

Por último, ha criticado al candidato del PSOE a la Presidencia por "regalar a Bildu" la foto que "no quiso darle en 2019", refiriéndose a la reunión que mantuvo la semana pasada con los portavoces de la formación vasca en el Congreso y el Senado.