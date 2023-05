La AVT pide aislar a Bildu: "Que el Gobierno pacte con ellos quiere decir que están gobernando gracias a terroristas"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, ha vuelto a exigir este martes "aislar" a EH Bildu y que no se le trate como "un agente político más y socio preferente", un mensaje que ha trasladado especialmente al Gobierno de Pedro Sánchez al entender que "pactar con ellos quiere decir que están gobernando gracias a terroristas".

"Bildu lleva a condenados por terrorismo en sus listas y los cargos de representaci√≥n lo sustentan condenados por terrorismo", ha dicho citando a Arnaldo Otegi. "No se arrepienten del pasado, est√°n orgullosos, es su manera de agradecer a los terroristas. Bildu es un partido formado por terroristas y que el Gobierno de este pa√≠s pacte con ellos quiere decir que est√°n gobernando gracias a los terroristas, es indignante", ha se√Īalado Araluce en Nueva Econom√≠a F√≥rum.

La presidenta de la AVT ha negado que se esté utilizando con fines partidistas a las víctimas del terrorismo y ha mostrado su "gran indignación" por el hecho de que EH Bildu incluyera a 44 condenados por delitos de terrorismo relacionados con ETA en sus listas para las elecciones del 28-M, siete de ellos con delitos de sangre que luego renunciaron a recoger sus actas en caso de ser elegidos concejales.

"Llevamos trabajando muchos a√Īos para conseguir la ilegalizaci√≥n de Bildu. En el a√Īo 2011 organizamos una manifestaci√≥n en el que el lema era ETA fuera de las instituciones. Venimos recopilando indicios y los hemos presentado a los √ļltimos cuatro fiscales generales del Estado, con el resultado que ven: no se ha hecho absolutamente nada", ha recordado.

OTEGI, PORTAVOZ PESE A ESTAR CONDENADO

Seg√ļn Araluce, "hasta el a√Īo 2018 se pod√≠a haber ilegalizado Bildu perfectamente". "Lo que pasa es que no ha habido voluntad pol√≠tica de hacerlo", se ha quejado. La presidenta de la AVT ha reconocido que ahora, con ETA disuelta, es m√°s dif√≠cil ilegalizar a Bildu, pero se ha quejado de que esto no permite que esta formaci√≥n sea tratada como un partido m√°s.

La presidenta de la AVT se ha remitido a la Ley de Partidos para que se "aplique con toda la fuerza de la ley", ya que de esta forma Bildu no podr√≠a llevar condenados por terrorismo en sus listas ni tampoco "deber√≠an tener ning√ļn cargo de relevancia" que hubieran sido penados por estos delitos relacionados con ETA. "Pero ah√≠ vemos a Otegi, el hombre de paz", ha dicho con iron√≠a, "condenado por terrorismo y que es el portavoz de Bildu".

"Como ETA se ha autodisuelto, es más complicada esa ilegalización, por lo que exigimos que a Bildu se le aísle políticamente. Que no sea tratado como un agente político más; este presidente del Gobierno, que no iba a pactar con Bildu, no sólo ha pactado con ellos sino que los ha hecho socios preferentes", ha terciado Araluce.