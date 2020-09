La AVT pide no negociar con Bildu sobre presos tras el traslado de cinco etarras, entre ellos el asesino de Ernest Lluch

Censura las últimas reuniones de Pablo Iglesias y cifra en 68 los presos de ETA acercados por el Gobierno, once con delitos de sangre

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha censurado los últimos cinco traslados de presos de ETA, entre ellos Jesús Arcauz Arana, alias 'Josu de Mondragón', y Lierni Armendaritz González de Langarik, que cumple condena por el asesinato del exministro socialista Ernest Lluch y dos concejales del PP. En este sentido, ha recordado las últimas reuniones entre EH Bildu y el Gobierno, en concreto del vicepresidente Pablo Iglesias, pidiendo que se "rompa cualquier negociación sobre presos".

En un comunicado, la AVT rechaza la política penitenciaria del Gobierno de Pedro Sánchez y cuantifica en 68 los presos de ETA que han sido trasladados desde que Fernando Grande-Marlaska ocupa el Ministerio del Interior, once de ellos con delitos de sangre.

La asociación señala que seis de esos traslados han sido a prisiones del País Vasco o Navarra, y se han justificado en motivos de salud o por progresión a tercer grado. También ha habido seis justificados en cuestiones organizativas, aparte de nueve progresiones a tercer grado --de los que cuatro están ya en libertad--, cinco después de haber concedido el acercamiento.

Como en anteriores ocasiones, la AVT ha denunciado que Interior permita que se conformen "núcleos de presos terroristas" en cárceles cercanas al País Vasco. Por ejemplo, recuerda, en Logroño han sido trasladados 13 presos, mientras que los centros penitenciarios de Zaragoza, Asturias y Soria han sido trasladados nueve y siete, respectivamente.

Censura, además, que el pasado 16 de septiembre el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, mostró en una reunión con EH Bildu --el partido, señalan, sobre el que han presentado más de 250 indicios para su ilegalización-- su "predisposición" a que el Gobierno acerque a presos de ETA.

DELITOS DE SANGRE

La AVT rechaza que entre los cinco acercados este viernes se encuentre Lierni Armendaritz González de Langarik. Ingresó en prisión el 16 de enero de 2001 y ha sido condenado a más de cien años de prisión por los delitos de colaboración con banda armada, asesinato, homicidios, tenencia de armas, estragos, robo con fuerza y falsificación de documento público.Recuerda que sus víctimas mortales son el exministro socialista Ernest Lluch Martín, y los concejales del PP José Luis Ruiz Casado y Francisco Cano Consuegra.

Jesús Arcauz Arana, alias 'Josu de Mondragón', es otro de los trasladados de prisión este viernes. La AVT recuerda que suma más de ciento cuarenta años de condena por el envío, en 1989, de un paquete bomba -que pudo ser desactivado por la Guardia Civil- a un funcionario de prisiones de Herrera de Mancha, así como por el lanzamiento de una granada que no llegó a explotar contra el cuartel de la Guardia Civil en Amorebieta en 1990.

También fue juzgado por la entrega del material con el que el grupo "Ipar Haizea" atentó la madrugada del 22 de septiembre de 1990 contra el cuartel de Alpadeta y por el ataque con granadas perpetrado en 1991 contra un cuartel de la Guardia Civil.

Los otros tres etarras a los que se ha aprobado su traslado de prisión son Juan Carlos Herrador Pouso, que ingresó en prisión el 2 de abril de 2007 y tiene una condena de 19 años por colaboración con banda armada y depósito de armas; Unai Fano Aldasoro, que ingresó en prisión el 18 de diciembre de 2008 y cumple una condena de 20 años por pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos, tenencia de armas, robo y hurto; y Gorka Loran Lafourcade, condenado a 2.775 años de prisión por los 28 kilos de dinamita que colocó en el Intercity Madrid-Irún en la Nochebuena de 2003.

COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA

En su comunicado, la AVT lamenta que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "siga sin recibirlos ni darles ninguna explicación". "No contamos con ningún apoyo", han añadido, quejándose que "mientras los terroristas siguen siendo recibidos en la calle como héroes".

"No sabemos si lo que acordaron el pasado miércoles el vicepresidente del Gobierno de España y EH Bildu es que el acercamiento que están planeando será masivo y no semanal", ha añadido la AVT, que pide no negociar con el partido que lidera Arnaldo Otegi: "Exigimos al Gobierno que rompa cualquier negociación sobre presos que pueda tener con los herederos del brazo político de ETA (EH Bildu) y retome una política penitenciaria basada en la reinserción de los presos".

Una reinserción que para ser "sincera" debe de sustentarse en la colaboración con la justicia, insisten en la asociación. En este sentido, señalan que son ya varios los casos recientes de etarras o exetarras supuestamente arrepentidos que cuando declaran ante un juez, lugar donde deberían manifestar su arrepentimiento, no contestan o hacen gala de una "amnesia selectiva que les hace contestar de manera evasiva a las preguntas de los fiscales o de los abogados de la AVT".