El Ayuntamiento de Madrid guarda un minuto de silencio por el último asesinato por violencia de género en Villaverde

Los grupos municipales y el delegado del Gobierno en Madrid se unen contra violencia machista con Vox fuera de pancarta

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida; el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín; la concejala del Grupo Municipal Más Madrid en el Ayuntamiento Lucía Lois; la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y otros representantes de los grupos municipales han guardado este martes un minuto de silencio por el último asesinato por violencia de género ocurrido el domingo en distrito de Villaverde, donde una mujer de 35 años a manos de supuestamente de su pareja.

'¡Basta ya! No a la violencia de género' rezaba la pancarta que sostenían todos los políticos madrileños que se unieron al minuto de silencio a excepción de Carla Toscano, del Grupo Municipal Vox, que se mantuvo fuera de esta proclama.

Martínez-Almeida ha condenado este nuevo asesinato machista y ha trasladado sus condolencias a la familia de la víctima. "Con este minuto de silencio pretende mostrar, por un lado, el apoyo total y absoluto desde el punto de vista institucional a la lucha para erradicar esta lacra y, en segundo lugar, también establecer y decir con firmeza que vamos a seguir aplicando todas las políticas que sean necesarias desde el Ayuntamiento de Madrid, en colaboración también con otras administraciones, para que cese esta lacra", ha trasladado el alcalde de la ciudad a los medios de comunicación.

Asimismo, la concejala del Grupo Municipal Más Madrid en el Ayuntamiento Lucía Lois ha lamentado y condenado este último asesinato machista, recordando que es la víctima número 49 del 2023, "una cifra inasumible e insoportable" y ha recordado que "es una necesidad urgente de que toda la sociedad siga poniendo todo su esfuerzo" en terminar con esta lacra.

"La violencia de género es la tercera causa de detención en nuestra ciudad, ha subido un 42% el número de detenciones por agresiones en Madrid. Tenemos que seguir reforzando todas las intervenciones, especialmente en la unidad protección de las mujeres. Desde Más Madrid vamos a seguir reclamando más recursos", ha proclamado.

Por otro lado, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha condenado el asesinato, y ha exigido al Ayuntamiento "más recursos para acabar con esta lacra" y "no dar un paso atrás" contra la violencia machista. Además, Maroto ha lamentado que "se sigan permitiendo discursos de odio" y ha afeado al Partido Popular de Feijóo que pacte "con partidos políticos que niegan la violencia de género".

"SIGO PENSANDO EXACTAMENTE LO MISMO, QUE SE EQUIVOCAN"

Preguntado por la posición de Vox al no querer de nuevo sostener la pancarta, Martínez-Almeida ha sostenido que sigue pensando "exactamente lo mismo". "Se equivocan profundamente apartándose de la pancarta, apartándose de la unidad del resto de partidos", ha apuntado.

"Cuando lo que hay es un asesinato de una mujer, lo que deberían hacer es unirse a esta pancarta. Están en el minuto de silencio, pero deberían estar en la pancarta a mi juicio también", ha añadido el regidor.

Por su parte la portavoz adjunta del grupo municipal Vox, Carla Toscano, ha condenado este asesinato, y ha justificado su postura a la hora de "apartarse" del resto de representantes políticos por el mensaje de "odio al hombre", "injusticia" y "mentira" que, a su juicio, trasladaba la pancarta.

"Vox se aparta de esa pancarta porque condenamos la violencia contra todas las víctimas, no solo contra la mujer. La violencia contra la mujer existe, pero hemos normalizado que se hagan minutos de silencio y que se hagan leyes que solo consideran a la mujer como posible víctima, y nunca a los hombres o a los niños. Consideramos que todas las personas tienen la misma dignidad porque somos todos iguales ante la ley", ha esgrimido.

LAS ASESINADAS POR VIOLENCIA MACHISTA ASCIENDEN A 49

La cifra de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2023 ha ascendido a 49, cifra que iguala a todas las fallecidas en 2022 y a todas las fallecidas en 2021, tras confirmarse el último caso de una mujer de 35 años que ha sido asesinada presuntamente por su pareja el pasado 24 de septiembre en Villaverde. Con este caso, este mes se convierte en el segundo septiembre más negro desde que se tienen registros, con un total de 9 mujeres asesinadas.

Según ha informado el Ministerio de Igualdad, la víctima tenía una hija y un hijo menores de edad, y existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. Sin embargo, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha aclarado hoy que pese a que la Policía intervenido en abril en una discusión entre ambos, finalmente la víctima no interpuso denuncia, por lo que no estaba activo el caso en el Sistema VioGén y no había ordenes de alejamiento en vigor.