El Ayuntamiento de Madrid pide al juez que la Cámara de Comercio Internacional aclare si tiene pautas sobre comisiones

Luis Medina y Alberto Luceño manifestaron que los 6 millones cobrados se ajustaban a los porcentajes admitidos por la ICC

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Madrid ha solicitado al juez que investiga el caso de las mascarillas que oficie a la Cámara de Comercio Internacional (ICC) para que informe sobre si tiene pautas o recomendaciones sobre el cobro de comisiones en operaciones mercantiles.

Así consta en un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, en el que traslada al juez esta petición en aras a indagar sobre la veracidad de las declaraciones en las que Luis Medina y Alberto Luceño manifestaron que las comisiones cobradas de 6 millones de euros se ajustan a los porcentajes admitidos por la ICC para las operaciones efectuadas.

Ante ello, pide al juez que se oficie a la ICC para que se pronuncie sobre si ese organismo tiene establecidas pautas o recomendaciones sobre los porcentajes de las comisiones que se consideran adecuados por el desempeño de las funciones de agente o facilitador en la celebración de operaciones mercantiles.

De igual modo, quiere que este organismo internacional se pronuncie sobre si los documentos relativos al contrato utilizado para vender las mascarillas obrantes en la causa con sello de dicha organización se corresponden con los modelos de documentos avalados por la ICC.

Con este contratos, los comisionistas querían acreditar ante el Ayuntamiento de Madrid su relación comercial con el proveedor malasio San Chin Choon.

La solicitud se realiza a raíz de diversas informaciones publicadas que apuntan a que la ICC se ha pronunciado sobre los contratos que, con su sello, constan en la causa firmados por los querellados, manifestando que los mismos incluyen de forma no autorizada el antiguo logotipo del organismo.

También recalca que no se corresponde con ningún modelo de documento avalado por la ICC, "toda vez que no se debería plasmar en ellos ningún criterio sobre la cuantía de la comisión que corresponda al intermediario, no existiendo ninguna pauta internacional que cuantifique ese importe".