Ayuntamiento Madrid rebate a Luis Medina y reitera su condición de afectado por el perjuicio del "sobrecoste oculto"

"Para obtener la reparación del perjuicio sufrido", alega el abogado del Consistorio

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Madrid ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid en el que se opone al recurso interpuesto por el empresario Luis Medina para que no se persone en la causa el Consistorio de la capital y alega que ha soportado "un perjuicio económico derivado del sobrecoste oculto sufrido en dichos contratos, lo que resulta suficiente para tener la consideración de víctima en la causa".

"Los querellados fijaron los precios de los mismos ocultando al Ayuntamiento que un elevado porcentaje de tales precios (aproximadamente un 60% para las mascarillas, un 81% para los guantes y un 71% para los tests) correspondía a las comisiones que los mismos querellados iban a percibir; lo que supuso un incremento exorbitante del precio de los productos contratados", se recoge en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.

El abogado de Luis Medina había solicitado al juez Adolfo Carretero que no aceptara la personación del Ayuntamiento de Madrid como acusación particular en el caso de las mascarillas al no ser perjudicado de los contratos investigados en el procedimiento penal.

Además, el letrado pedía que se tenga en cuenta que no es el momento procesal para que se persone, ya que en el caso de que de las diligencias se aprecie que se ha producido alguna irregularidad, "la responsabilidad podría recaer en dicha institución".

Ahora, el Consistorio pide al Juzgado que "tenga por formulada oposición al recurso de reforma interpuesto por la representación de Luis Medina frente al auto de fecha 12 de abril de 2022".

Del mismo modo, alega que "el Ayuntamiento de Madrid, al ser una Administración Pública, siempre tendría la consideración de ofendido por el delito, con independencia de las personas contra las que pudiera dirigirse la querella".