Ayuntamiento de Madrid "se resistirá con uñas y dientes" a aplicar la Ley de Vivienda y defiende aumentar la oferta

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha afirmado este miércoles que el Gobierno local "se resistirá con uñas y dientes" a aplicar la Ley de Vivienda que prepara el Ejecutivo central, y defiende aumentar la oferta de pisos para luchar contra le problema de los elevados precios del alquiler.

"La ley no solo va a servir para el supuesto fin que persigue, sino todo lo contrario, como se ha demostrado en otras ciudades. Desde Madrid nos vamos a resistir con uñas y dientes en la aplicación de una normativo muy perjudicial para los propietarios e inquilinos y sobre todo para la seguridad jurídica de Madrid, que quiere atraer inversión y tener seguridad para todas las personas", ha dicho Sanz tras una visita a los Agentes Tutores.

A su juicio, para reducir el precio de la vivienda hay que incrementar la oferta. "Medidas que van a disminuir la oferta y además a hacer que los propietarios saquen esas viviendas del alquiler no van a servir, está empíricamente demostrado, pero hay una parte de la izquierda que sigue creyendo que con soluciones mágicas van a conseguir cosas que van a provocar el efecto contrario", ha apuntado.

Sanz ha indicado que todavía no conocen el texto de dicho proyecto de ley, pero que "harán todo lo que esté en nuestra mano para no aplicarla ni que tenga efectos en Madrid". "Nuestra línea es reducir impuestos a los madrileños, como en el IBI. Veremos el margen de maniobra que tenemos y el papel que nos dejan a los ayuntamientos y comunidades. Esta ley no sirve y estamos totalmente en contra de ellos", ha insistido.

A la concejal del PP le parece positivo bonificar el alquiler, que se puedan construir más viviendas en Sureste o Nuevo Norte de Madrid porque a su entender "es la única manera de reducir los precios y luego con viviendas de la EMVS para los que no puedan acceder a una de ellas".