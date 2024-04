Ayuntamiento Madrid no va a participar en la "cacería" a la pareja de Ayuso: "No vamos a filtrar un solo dato personal"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, ha afirmado que el Ayuntamiento no va a participar en la "cacería" a la pareja de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ni tampoco va a filtrar "ni un solo dato personal de nadie".

"No somos la Fiscalía General del Estado, no somos el Ministerio de Hacienda, no vamos a filtrar un solo dato personal de nadie, ni de un vecino particular de esta ciudad, ni de este persona, ni de cualquier otra, en un procedimiento que, por supuesto, sigue su curso como cualquier otro expediente", ha asegurado Sanz a los periodistas este miércoles tras visitar unas instalaciones deportivas renovadas en Hortaleza.

Así, ha defendido que no hay "ningún tipo de trato de nada" a esta persona en particular, más allá de que "se están siguiendo todos los trámites que se siguen en cualquier expediente de este tipo", después de que Más Madrid haya ampliado la denuncia presentada hace dos semanas ante el Ayuntamiento por presunta "infracción urbanística" en la vivienda propiedad de la pareja de la presidenta madrileña.

"Creo que a los adversarios políticos hay que ganarles en las urnas, pero no son este tipo de cacerías las que ayudan a dignificar la vida pública", ha añadido la vicealcaldesa.